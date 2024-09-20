Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина

20 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) должна была продолжить выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея), сыграв матч 1/4 финала против четвертого номера посева Дианы Шнайдер (№20 WTA).

Но из-за дождя все матчи четвертьфинальной стадии перенесли на субботу. Также завтра запланировано провести и полуфинальные поединки.

Отметим, что Костюк и Шнайдер выйдут на корт вторым запуском на корте Grandstand после матча Виктория Томова – Вероника Кудерметова. Ориентировочное время начала встречи – 07:30 по Киеву.