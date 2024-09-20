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  4. Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
WTA
20 сентября 2024, 12:23 |
1555
1

Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина

Все поединки игрового дня перенесены из-за дождя

20 сентября 2024, 12:23 |
1555
1
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) должна была продолжить выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея), сыграв матч 1/4 финала против четвертого номера посева Дианы Шнайдер (№20 WTA).

Но из-за дождя все матчи четвертьфинальной стадии перенесли на субботу. Также завтра запланировано провести и полуфинальные поединки.

Отметим, что Костюк и Шнайдер выйдут на корт вторым запуском на корте Grandstand после матча Виктория Томова – Вероника Кудерметова. Ориентировочное время начала встречи – 07:30 по Киеву.

По теме:
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ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
WTA Сеул Марта Костюк Диана Шнайдер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
І в прогнозі на завтра знову дощ. І що тоді? Грати по три поєдинки в один день?
Добре, що Пекін двотижневий турнір, а інакше така "підготовка" могла б вилізти боком.
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