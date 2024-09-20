Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Все поединки игрового дня перенесены из-за дождя
20 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) должна была продолжить выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле (Южная Корея), сыграв матч 1/4 финала против четвертого номера посева Дианы Шнайдер (№20 WTA).
Но из-за дождя все матчи четвертьфинальной стадии перенесли на субботу. Также завтра запланировано провести и полуфинальные поединки.
Отметим, что Костюк и Шнайдер выйдут на корт вторым запуском на корте Grandstand после матча Виктория Томова – Вероника Кудерметова. Ориентировочное время начала встречи – 07:30 по Киеву.
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