Косово – Румыния – 0:3. Видео голов и обзор матча

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

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Игра прошла в Приштине. Сборная Румынии в гостях забила три гола в ворота команды Косово.

🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

Лига C. 21:45. Косово – Румыния – 0:3

Голы: Ман, 40, Марин, 51 (пен), Дрэгуш, 82

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