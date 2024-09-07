Лига наций07 сентября 2024, 05:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 06:07
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Косово – Румыния – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
07 сентября 2024, 05:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 06:07
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Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.
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Игра прошла в Приштине. Сборная Румынии в гостях забила три гола в ворота команды Косово.
🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября
Лига C. 21:45. Косово – Румыния – 0:3
Голы: Ман, 40, Марин, 51 (пен), Дрэгуш, 82
Видео голов и обзор матча
События матча
85’
Мергим Войвода (Косово) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Разван Марин (Румыния).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Румыния).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Румыния).
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