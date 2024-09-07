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Лига наций УЕФА. Лига C
Косово
06.09.2024 21:45 – FT 0 : 3
Румыния
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Лига наций
07 сентября 2024, 05:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 06:07
135
0

Косово – Румыния – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

07 сентября 2024, 05:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 06:07
135
0
Косово – Румыния – 0:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Приштине. Сборная Румынии в гостях забила три гола в ворота команды Косово.

🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

Лига C. 21:45. Косово – Румыния – 0:3

Голы: Ман, 40, Марин, 51 (пен), Дрэгуш, 82

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
Мергим Войвода (Косово) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Разван Марин (Румыния).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Румыния).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Румыния).
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Лига наций сборная Косова по футболу сборная Румынии по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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