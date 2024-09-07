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Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 02:02 |
465
1

ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»

Президент Ингульца не собирается играть на другом стадионе

07 сентября 2024, 02:02 |
465
1
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
Александр Поворознюк

Президент клуба Ингулец Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua заявил, что не собирается играть на резервном стадионе, если УПЛ не разрешит команде проводить домашние матчи на «Ингулец-Арена» из-за отсутствия документов о его вводе в эксплуатацию:

– Насколько известно, каждый клуб УПЛ заявляет на сезон дополнительный стадион. У «Ингульца» таков стадион «Горняк» в Кривом Роге…

– Да, у нас есть дополнительный. Но почему мы должны играть на дополнительном, если у «Ингульца» есть свой? Зачем я должен побираться, когда 4 миллиона евро въ***и во время войны? Для того чтобы построить стадион для людей, для досуга. А сейчас должен играть на запасном стадионе? И пошли они все на**й. Еще раз говорю: не буду. И это принципиальный вопрос, – заявил Поворознюк.

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Александр Поворознюк инсайд Ингулец снятие с чемпионата чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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lizerginnn
знову треба шлягер записувати. бо вова з єрмаком їбашать вже всіх підряд.)))
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