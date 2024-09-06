Александр ПОВОРОЗНЮК: «Никому взяток касательно стадиона давать не буду»

Информация о том, что «Ингулец» из Петрово может сняться с соревнований, проводимых под эгидой УПЛ, стала как гром среди ясного неба.



Причиной стал запрет руководящих футбольных органов проводить домашние матчи на стадионе «Ингулец-Арена» из-за отсутствия документов о его вводе в эксплуатацию.

Президент клуба Александр Поворознюк возмущен таким решением, о чем подробно рассказал Sport.ua.

– Все очень просто, – считает он. – Все, что нужно для футбола, у нас готово: суперраздевалки, поле с подогревом, два запасных поля, ложа для прессы, залы для пресс-конференций, места для телевидения, Wi-Fi. Абсолютно все. Единственное, что у нас из всех пунктов требований Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ есть первый пункт – он (стадион) не введен в эксплуатацию. Но это не зависит от меня. Его уже три года через бюрократию вводят, причем постоянно что-нибудь перерабатывают. Ведь когда стадион «Ингулец-Арена» только начинал строиться, тогда не было требований по бомбоубежищам, потому что было это еще до полномасштабной войны. Так вот, с тех пор мы постоянно что-то перерабатываем, перерабатываем – и вот снова перерабатываем. У нас есть документы по стадиону, и все равно в эксплуатацию его введем. Повторюсь: для футбола сейчас у нас абсолютно все готово. Но мне сейчас Андрей Таран, который в упомянутом Комитете отвечает за стадионы, говорит: «Мы вам не дадим разрешения, потому что у вас нет акта ввода в эксплуатацию. Если вы хотите играть, заходите туда выше в кабинет – и договаривайтесь». Но никуда я не стану заходить и никому взяток не буду давать. Если Ингульцу не дадут сыграть с Черноморцем на нашем стадионе, то я сниму команду с чемпионата. Это принципиальное решение, и я от него не уйду. Когда я иду на принцип, то не считаюсь ни с кем и ни с чем.

– Насколько известно, каждый клуб УПЛ заявляет на сезон дополнительный стадион. У «Ингульца» таков стадион «Горняк» в Кривом Роге…

– Да, у нас есть дополнительный. Но почему мы должны играть на дополнительном, если у «Ингульца» есть свой? Зачем я должен побираться, когда 4 миллиона евро въ***и во время войны? Для того чтобы построить стадион для людей, для досуга. А сейчас должен играть на запасном стадионе? И пошли они все на***. Еще раз говорю: не буду. И это принципиальный вопрос.

– Кто должен прервать эти бюрократические проволочки? От кого это зависит?

– Таких организаций существует целый список – в частности, ГСЧС, Министерство молодежи и спорта Украины, УАФ и другие.

– Определили ли вы для себя условное «время Икс», когда окончательно махнете на все рукой и примете кардинальное решение?

– Мы предоставили официальное письмо, в котором сообщили, что 14 сентября готовы принять «Черноморец» в домашнем матче. Если одесская команда не приедет, потому что УАФ или УПЛ что-то по-своему решат, то… Хотя УПЛ уже направила нам письмо, которое не дает разрешение на использование нашего стадиона. Поэтому я сейчас вызываю телевизионщиков, которые снимут все то, что засвидетельствует: «Ингулец» действительно выполнил все условия, которые нужны для футбола. После чего выйду на пресс-конференцию и расскажу, что мне не дают играть. Хотя во время войны разрешали играть даже на старом стадионе «Ингульца», да и на «Минае» тоже. Похоже, что для чиновников война уже закончилась. Но лично для мне она не закончилась. Я помогал и буду помогать всем, что могу, для победы над врагом. А если кто-то решил препятствовать, то я сниму команду с чемпионата и займусь детским футболом – открою школу, интернат. Футбол вообще я не брошу, потому что являюсь его большим поклонником. Так что, что касается вопроса использования стадиона соседей при наличии собственного, повторюсь: побираться я не буду. Похоже, все хотят, чтобы «Ингулец» снялся с соревнований. Что ж, я снимусь.

– Тогда ничего другого не остается, как ждать реакции со стороны УПЛ и УАФ.