ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ

Журналист Игорь Бурбас выложил письмо, которое клуб «Ингулец» отправил в адрес УПЛ, где президент Александр Поворознюк подтвердил снятие с чемпионата, если команде 14 сентября не позволят провести матч с «Черноморцем» на своей новом стадионе.

«Клуб «Ингулец» сообщает, что стадион Ингулец-Арена полностью готов к проведению матча УПЛ. Документы на стадион готовятся почти три года из-за бюрократических действий во время войны. Проведение матчей на другом стадионе не рассматриваем».

«Учитывая, что разрешение на проведение матча не предоставлено, «Ингулец» снимается с чемпионата Украины», – сказано в письме президенту УПЛ Евгению Дикому.

Реакции УПЛ пока нет.