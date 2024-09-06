ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
Поворознюк готов снять команду из-за стадиона
Журналист Игорь Бурбас выложил письмо, которое клуб «Ингулец» отправил в адрес УПЛ, где президент Александр Поворознюк подтвердил снятие с чемпионата, если команде 14 сентября не позволят провести матч с «Черноморцем» на своей новом стадионе.
«Клуб «Ингулец» сообщает, что стадион Ингулец-Арена полностью готов к проведению матча УПЛ. Документы на стадион готовятся почти три года из-за бюрократических действий во время войны. Проведение матчей на другом стадионе не рассматриваем».
«Учитывая, что разрешение на проведение матча не предоставлено, «Ингулец» снимается с чемпионата Украины», – сказано в письме президенту УПЛ Евгению Дикому.
Реакции УПЛ пока нет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 5 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций
Артем выделил вингера «Челси» Михаила Мудрика
бурбасу кто то из Премьер лиги отсканировал письмо от Поворознюка с входящим номером в УПЛ.
И тот публикует это в телеграмме.
Вопрос: Как это недоразумение (бурбас) имеет доступ к свежему документу ? На сайте Упл такого документа нет?
проведению матча УПЛ. Документы на стадион готовятся почти три года
из-за бюрократических действий во время войны. Проведение матчей на
другом стадионе не рассматриваем».
Мужик!
ой, забыл что у нас и без света можно играть, ффУ разрешает
Коли немає правил а тільки кабінети то так і виходить
Федераціям пох..., власникам пох...