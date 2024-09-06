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  4. ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 18:32 | Обновлено 06 сентября 2024, 18:34
3719
18

ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ

Поворознюк готов снять команду из-за стадиона

06 сентября 2024, 18:32 | Обновлено 06 сентября 2024, 18:34
3719
18
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФК Ингулец

Журналист Игорь Бурбас выложил письмо, которое клуб «Ингулец» отправил в адрес УПЛ, где президент Александр Поворознюк подтвердил снятие с чемпионата, если команде 14 сентября не позволят провести матч с «Черноморцем» на своей новом стадионе.

«Клуб «Ингулец» сообщает, что стадион Ингулец-Арена полностью готов к проведению матча УПЛ. Документы на стадион готовятся почти три года из-за бюрократических действий во время войны. Проведение матчей на другом стадионе не рассматриваем».

«Учитывая, что разрешение на проведение матча не предоставлено, «Ингулец» снимается с чемпионата Украины», – сказано в письме президенту УПЛ Евгению Дикому.

Реакции УПЛ пока нет.

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Ингулец Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Дикий
Иван Зинченко Источник: Telegram
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Комментарии 18
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fredd1982
Кончені що одна сторона, що інша. І так у країні все...
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+2
yurij-corotkoruchko.com.ua
Просто дайте информацию о том,почему не аттестован стадион в Петрово в отличие от Миная
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+2
Frank Piter
Клоун сельский
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0
Main
А ффу - мрази
Ответить
0
Main
Психанул дядька
Ответить
0
ТвояМамка
ох и придурошный
Ответить
0
shoko
Як цей .... вже ..... такі дії це неповага в першу чергу до футболістів свого ж клубу, своїх же футболістів, вболівальників цього ж клубу. Більшості все одне чи буде далі існувати Інгулець чи ні. Та й по останнім слухам що в них навіть немає коштів на власному автобусі на ігри їздити то там скоріше справа в коштах ніж в чомусь іншому.
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0
TolsTIyELF
Шевченко вообще никчёмен как системник. Он должен отстаивать интересы системы, но вместо этого фоткается, занимается профанацией и плодит фемок. 
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0
avk2307
Я вот реально в шоке:
бурбасу кто то из Премьер лиги отсканировал письмо от Поворознюка с входящим номером в УПЛ.
И тот публикует это в телеграмме.
Вопрос: Как это недоразумение (бурбас) имеет доступ к свежему документу ? На сайте Упл такого документа нет?
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-1
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Олександр
Краше цю тварюку поворознюка посадили 
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-1
Tower Bridge
 Так Динамо и не приехало открывать стадион
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Panthera_onca__
«Клуб «Ингулец» сообщает, что стадион Ингулец-Арена полностью готов к
проведению матча УПЛ. Документы на стадион готовятся почти три года
из-за бюрократических действий во время войны. Проведение матчей на
другом стадионе не рассматриваем».
 Мужик!
Ответить
-2
FunnyCat_____
там что света нету не стадионе?
ой, забыл что у нас и без света можно играть, ффУ разрешает 
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-2
avk2307
Прометей, Хуст, Інгулець. Далі буде...
Коли немає правил а тільки кабінети то так і виходить
Федераціям пох..., власникам пох...
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-4
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