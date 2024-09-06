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  4. УАФ не будет реагировать на ультиматум Ингульца. В чем претензии к клубу
Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 20:10 |
1386
4

УАФ не будет реагировать на ультиматум Ингульца. В чем претензии к клубу

У стадиона есть проблемы

06 сентября 2024, 20:10 |
1386
4
УАФ не будет реагировать на ультиматум Ингульца. В чем претензии к клубу
ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, новая арена «Ингульца» до сих пор не аттестована Комитетом по стадионам и безопасности УАФ и поэтому там запрещено проведение соревнований, о чем руководство «Ингульца» знало еще до своего ультиматума.

Почему так произошло в разгар сезона – вопрос не к УПЛ и УАФ, а к руководству ФК из Петрово, сообщил Sport.ua источник в руководстве УАФ. Кроме того, УПЛ и УАФ ни на какие просьбы, как исключение, разрешать в Петрово провести поединок 6 тура УПЛ «Ингулец» – «Черноморец» организаторы чемпионата не будут. Речь идет о соблюдении требований безопасности для футболистов и болельщиков.

Ситуация для футболистов «Ингульца» не критична. Резервным для них является стадион «Горняк» в Кривом Роге, и именно там они могут принять одесситов на следующей неделе. В то же время клубное руководство должно позаботиться об устранении недостатков на спортсооружении в Петрово, постепенно оформляя необходимую документацию для прохождения аттестации.

Сейчас «Ингулец» занимает 14-е место в УПЛ, набрав три очка.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» направил в адрес УПЛ письмо, где президент Александр Поворознюк подтвердил снятие с чемпионата, если команде 14 сентября не разрешат провести матч с «Черноморцем» на своем новом стадионе.

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чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига Ингулец инсайд Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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avk2307
ультиматум від Ахметова Поворознюк переробив в "ремонт автобусу".
Тут я думаю також буде новий "ремонт"
Але по факту якщо допустили до УПЛ, то дивно, що стадіон не допущений. Бо то перше що розглядають
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+2
pricolist
Знімайте тоді клуб, ультиматуми Поворознюк нехай ставить в інших місцях. А то завтра кожен буде так робити. Доведіть стадіон до потрібної норми і грайте.
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+2
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SandroKing
Балаган. Когда все это закончится?
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0
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