УАФ не будет реагировать на ультиматум Ингульца. В чем претензии к клубу

Как стало известно Sport.ua, новая арена «Ингульца» до сих пор не аттестована Комитетом по стадионам и безопасности УАФ и поэтому там запрещено проведение соревнований, о чем руководство «Ингульца» знало еще до своего ультиматума.

Почему так произошло в разгар сезона – вопрос не к УПЛ и УАФ, а к руководству ФК из Петрово, сообщил Sport.ua источник в руководстве УАФ. Кроме того, УПЛ и УАФ ни на какие просьбы, как исключение, разрешать в Петрово провести поединок 6 тура УПЛ «Ингулец» – «Черноморец» организаторы чемпионата не будут. Речь идет о соблюдении требований безопасности для футболистов и болельщиков.

Ситуация для футболистов «Ингульца» не критична. Резервным для них является стадион «Горняк» в Кривом Роге, и именно там они могут принять одесситов на следующей неделе. В то же время клубное руководство должно позаботиться об устранении недостатков на спортсооружении в Петрово, постепенно оформляя необходимую документацию для прохождения аттестации.

Сейчас «Ингулец» занимает 14-е место в УПЛ, набрав три очка.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» направил в адрес УПЛ письмо, где президент Александр Поворознюк подтвердил снятие с чемпионата, если команде 14 сентября не разрешат провести матч с «Черноморцем» на своем новом стадионе.