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  4. Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Испания
07 сентября 2024, 00:16 |
873
1

Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие

Эрлинг мечтает о «Реале»

07 сентября 2024, 00:16 |
873
1
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

Испанские СМИ сообщают, что норвежец мечтает играть за мадридский «Реал». «Сливочные» – единственные, ради кого Эрлинг готов покинуть Манчестер. Агент Холанда Рафаэла Пимента также мечтает устроить своего клиента в Мадриде.

«Реал» в свою очередь заинтересован в трансфере норвежца. Это может произойти летом 2025 года. «Сливочные» купят Эрлинга в следующем году лишь при одном условии – сначала мадридцы должны продать Родриго или Винисиуса Жуниора.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже семь голов.

Ранее Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Ла Лига трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор Родриго Гоес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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Стюард #11
Лесом. Там перебор, хотя если два равноценных состава все таки решат создавать - то все может быть
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