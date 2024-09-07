Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

Испанские СМИ сообщают, что норвежец мечтает играть за мадридский «Реал». «Сливочные» – единственные, ради кого Эрлинг готов покинуть Манчестер. Агент Холанда Рафаэла Пимента также мечтает устроить своего клиента в Мадриде.

«Реал» в свою очередь заинтересован в трансфере норвежца. Это может произойти летом 2025 года. «Сливочные» купят Эрлинга в следующем году лишь при одном условии – сначала мадридцы должны продать Родриго или Винисиуса Жуниора.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже семь голов.

Ранее Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом.