Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Эрлинг мечтает о «Реале»
23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.
Испанские СМИ сообщают, что норвежец мечтает играть за мадридский «Реал». «Сливочные» – единственные, ради кого Эрлинг готов покинуть Манчестер. Агент Холанда Рафаэла Пимента также мечтает устроить своего клиента в Мадриде.
«Реал» в свою очередь заинтересован в трансфере норвежца. Это может произойти летом 2025 года. «Сливочные» купят Эрлинга в следующем году лишь при одном условии – сначала мадридцы должны продать Родриго или Винисиуса Жуниора.
Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже семь голов.
Ранее Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом.
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