Англия02 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:54
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ВИДЕО. Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом
Наставник – о первых играх команды и результативности нападающего
02 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:54
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Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал оценку победе подопечных в матче 3-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1), оценил результативность Эрлинга Холанда, который оформил хет-трик, а также заявил, какие методы против норвежца неэффективны.
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