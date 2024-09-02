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  4. ВИДЕО. Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом
Англия
02 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:54
519
0

ВИДЕО. Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом

Наставник – о первых играх команды и результативности нападающего

02 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:54
519
0
ВИДЕО. Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола та Эрлинг Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал оценку победе подопечных в матче 3-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1), оценил результативность Эрлинга Холанда, который оформил хет-трик, а также заявил, какие методы против норвежца неэффективны.

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Жузеп Гвардиола Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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