ВИДЕО. Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал оценку победе подопечных в матче 3-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1), оценил результативность Эрлинга Холанда, который оформил хет-трик, а также заявил, какие методы против норвежца неэффективны.