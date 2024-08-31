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Чемпионат Англии
Вест Хэм
31.08.2024 19:30 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
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Англия
31 августа 2024, 21:29 | Обновлено 31 августа 2024, 21:45
323
2

Хет-трик Холанда. Ман Сити в гостях уверенно переиграл Вест Хэм

«Манчестер Сити» набрал 9 очков из 9 и лидирует в АПЛ

31 августа 2024, 21:29 | Обновлено 31 августа 2024, 21:45
323
2
Хет-трик Холанда. Ман Сити в гостях уверенно переиграл Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 31 августа в матче 3-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:1.

Хет-трик оформил форвард горожан Эрлинг Холанд, забив голы на 10-й, 30-й и 84-й минутах.

«Вест Хэму» удалось забить только один мяч – в первом тайме автогол провел Рубен Диаш.

«Манчестер Сити» набрал 9 очков из 9 и лидирует в АПЛ. «Вест Хэм» с 3 баллами идет на 14-й позиции.

Премьер-лига. 3-й тур, 31 августа

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Рубен Диаш, 19 (автогол) – Холанд, 10, 30, 84

Вест Хэм: Ареоля (Фабианьски, 46), Эмерсон (Цоуфал, 71), Килман, Мавропанос, Ван-Биссака, Альварес (Соучек, 77), Родригес, Кудус, Лукас Пакета, Боуэн (Саммервилл, 86), Антонио (Фюллькруг, 71).

Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол (Уокер, 88), Рубен Диаш, Аканджи, Льюис, Ковачич, Грилиш (Матеуш Нунеш, 72), де Брюйне (Аке, 88), Бернарду Силва, Доку (Гюндоган, 68), Холанд.

Предупреждения: Эмерсон, 61, Килман, 63, Родригес, 75 – де Брюйне, 44, Аканджи, 90+1.

Турнирная таблица АПЛ

Фотогалерея: Эрлинг Холанд

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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zhyr
7 голів за 3 матчі))
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Serhii P.
набрид вже всім цей МС. Нехвй йдуть нах разом зі своїми арабами, Пепом і Холандом. Потрібен новий чемпіон!
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