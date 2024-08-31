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Чемпионат Англии
Вест Хэм
31.08.2024 19:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
31 августа 2024, 03:53 | Обновлено 31 августа 2024, 03:54
21
0

Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 31 августа в 19:30 по Киеву

31 августа 2024, 03:53 | Обновлено 31 августа 2024, 03:54
21
0
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 3-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда предыдущие годы провела под руководством Мойеса. Дэвид изначально приходил как временный менеджер, пожарный - а в итоге принес амбициозному проекту трофей, причем международный, в виде Лиги конференций. Но все же боссы молотобойцев решили, что выжали их опытного шотландца все, что можно. Его сменил Юлен Лопетеги, что в Англии не без успехов работал с Вулверхэмптоном. Также хаммерс подписали Килмана, Тодибо, Уан-Биссаку, Луиса Гильерме, Саммервилла, Гидо Родригеса, Фюллькруга. Возможно, именно обилие новичков помешало лучше сыграть с Астон Виллой - той дома проиграли 1:2. С более простым Кристал Пэлас получилось выиграть, а потом и Борнмут в Кубке Лиги прошли, оформив с ним 1:0.

Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне не сумел сохранить статус победителя Лиги чемпионов, дав себя обыграть по пенальти будущему триумфатору, мадридскому Реалу. И даже в концовке розыгрыша уступили в кубковом финале Манчестер Юнайтед. У него взяли реванш, победив в Суперкубке страны, но и там все решила серия пенальти. Вызывает вопросы и комплектация на трансферном рынке. По сути, подобрав Савио, блеснувшего в Жироне, и воспользовавшись шансом вернуть Гюндогана из Барселоны, горожане при этом игнорировали ослабление атаки после продажи Альвареса и травмы Бобба. Впрочем, Челси в первом туре победили уверенно, 2:0. Ипсвичу дали открыть счет, но потом его разгромили, при полезной игре Савио и результативности Эрлинга Холланда, что сумел с новым для себя противником оформил хет-трик.

Статистика личных встреч

За два предыдущих сезона Голубая Луна выигрывала все четыре очных поединка у молотобойцев из столицы.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к хозяевам. Да, они набрали форму, но и гости тоже. Так что остановимся на варианте с победой чемпиона при форе -1,5 гола(коэффициент - 2,01).

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
31 августа 2024 -
19:30
Манчестер Сити
Фора Манчестер Сити (-1.5) 2.01 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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