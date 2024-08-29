31.08.2024 19:30 - : -
Англия29 августа 2024, 17:56 | Обновлено 29 августа 2024, 18:01
53
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Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 августа в 19:30 матч чемпионата Англии
29 августа 2024, 17:56 | Обновлено 29 августа 2024, 18:01
53
0
В субботу, 31 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет на стадионе «Лондон».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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