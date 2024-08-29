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Чемпионат Англии
Вест Хэм
31.08.2024 19:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 августа 2024, 17:56 | Обновлено 29 августа 2024, 18:01
53
0

Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 августа в 19:30 матч чемпионата Англии

29 августа 2024, 17:56 | Обновлено 29 августа 2024, 18:01
53
0
Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 31 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Лондон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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