31.08.2024 19:30 – FT 1 : 3
Англия31 августа 2024, 22:59 | Обновлено 31 августа 2024, 23:00
155
0
Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура АПЛ
31 августа 2024, 22:59 | Обновлено 31 августа 2024, 23:00
155
0
Вечером 31 августа в матче 3-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:1.
Хет-трик оформил форвард горожан Эрлинг Холанд, забив голы на 10-й, 30-й и 84-й минутах.
«Вест Хэму» удалось забить только один мяч – в первом тайме автогол провел Рубен Диаш.
«Манчестер Сити» набрал 9 очков из 9 и лидирует в АПЛ. «Вест Хэм» с 3 баллами идет на 14-й позиции.
Премьер-лига. 3-й тур, 31 августа
Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3
Голы: Рубен Диаш, 19 (автогол) – Холанд, 10, 30, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
19’
ГОЛ ! Автогол забил Рубен Диаш (Манчестер Сити).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 августа 2024, 21:10 0
Владислав Вакула травмировался в кубковой игре
Теннис | 31 августа 2024, 08:12 0
Серб – о фиаско во встрече с Алексеем Попыриным
Футбол | 31.08.2024, 16:04
Футбол | 31.08.2024, 11:00
Футбол | 31.08.2024, 18:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2024, 14:41 265
30.08.2024, 20:32 2
29.08.2024, 17:49 1
30.08.2024, 00:05 1
29.08.2024, 23:54 23
29.08.2024, 21:18 9
29.08.2024, 23:27 13
30.08.2024, 06:23 53