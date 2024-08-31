Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Вест Хэм
31.08.2024 19:30 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 августа 2024, 22:59 | Обновлено 31 августа 2024, 23:00
155
0

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура АПЛ

31 августа 2024, 22:59 | Обновлено 31 августа 2024, 23:00
155
0
Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 31 августа в матче 3-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:1.

Хет-трик оформил форвард горожан Эрлинг Холанд, забив голы на 10-й, 30-й и 84-й минутах.

«Вест Хэму» удалось забить только один мяч – в первом тайме автогол провел Рубен Диаш.

«Манчестер Сити» набрал 9 очков из 9 и лидирует в АПЛ. «Вест Хэм» с 3 баллами идет на 14-й позиции.

Премьер-лига. 3-й тур, 31 августа

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Рубен Диаш, 19 (автогол) – Холанд, 10, 30, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
19’
ГОЛ ! Автогол забил Рубен Диаш (Манчестер Сити).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
По теме:
Гол на 90+2 мин. Драматичная развязка случилась в матче Атлетик – Атлетико
Хет-трик Холанда. Ман Сити в гостях уверенно переиграл Вест Хэм
Барселона – Вальядолид – 7:0. Хет-трик Рафиньи. Видео голов и обзор
чемпионат Англии по футболу хет-трик Манчестер Сити автогол Английская Премьер-лига видео голов и обзор Вест Хэм Рубен Диаш Вест Хэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полузащитник Зари может вернуться в строй к матчу с Динамо
Футбол | 31 августа 2024, 21:10 0
Полузащитник Зари может вернуться в строй к матчу с Динамо
Полузащитник Зари может вернуться в строй к матчу с Динамо

Владислав Вакула травмировался в кубковой игре

Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Теннис | 31 августа 2024, 08:12 0
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open

Серб – о фиаско во встрече с Алексеем Попыриным

ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
Футбол | 31.08.2024, 16:04
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Футбол | 31.08.2024, 11:00
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Футбол | 31.08.2024, 18:37
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30.08.2024, 14:41 265
Футбол
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
29.08.2024, 17:49 1
Биатлон
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
30.08.2024, 00:05 1
Футбол
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
29.08.2024, 23:54 23
Футбол
ВИДЕО. Цыганков забил первый гол в новом сезоне. 1+1 в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Цыганков забил первый гол в новом сезоне. 1+1 в матче Ла Лиги
29.08.2024, 21:18 9
Футбол
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
29.08.2024, 23:27 13
Футбол
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
30.08.2024, 06:23 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем