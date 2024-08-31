Вечером 31 августа в матче 3-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:1.

Хет-трик оформил форвард горожан Эрлинг Холанд, забив голы на 10-й, 30-й и 84-й минутах.

«Вест Хэму» удалось забить только один мяч – в первом тайме автогол провел Рубен Диаш.

«Манчестер Сити» набрал 9 очков из 9 и лидирует в АПЛ. «Вест Хэм» с 3 баллами идет на 14-й позиции.

Премьер-лига. 3-й тур, 31 августа

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Рубен Диаш, 19 (автогол) – Холанд, 10, 30, 84

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