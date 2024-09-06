Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
Джессика – о будущей встрече за титул
Американская теннисистка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от финальной встречи на US Open 2024 против Арины Соболенко, которой она проиграла в финале «тысячника» в Цинциннати три недели тому назад.
«С Ариной будет тяжело. Она показала, насколько сильна [в первом полуфинале] и почему ее стоит считать главным фаворитом финала.
Это будет реванш за Цинциннати, постараюсь отомстить. Немного безумно, что мы снова сыграем друг с другом. Однако это показывает, как хорошо мы играем на харде. Тяжело будет ее обыграть, но для этого и нужны финалы, так что я готова», – заявила Пегула.
Ранее Джессика Пегула рассказала, как удалось отыграться с 1:6, 0:2 в полуфинале US Open против Каролины Муховой.
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