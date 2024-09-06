Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
US Open
06 сентября 2024, 12:42 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:52
1087
0

Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open

Джессика – о будущей встрече за титул

06 сентября 2024, 12:42 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:52
1087
0
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от финальной встречи на US Open 2024 против Арины Соболенко, которой она проиграла в финале «тысячника» в Цинциннати три недели тому назад.

«С Ариной будет тяжело. Она показала, насколько сильна [в первом полуфинале] и почему ее стоит считать главным фаворитом финала.

Это будет реванш за Цинциннати, постараюсь отомстить. Немного безумно, что мы снова сыграем друг с другом. Однако это показывает, как хорошо мы играем на харде. Тяжело будет ее обыграть, но для этого и нужны финалы, так что я готова», – заявила Пегула.

Ранее Джессика Пегула рассказала, как удалось отыграться с 1:6, 0:2 в полуфинале US Open против Каролины Муховой.

По теме:
Мухова назвала свои ошибки в полуфинале US Open с Пегулой
Тейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Второй раз в истории украинцы сыграют в двух финалах Grand Slam за год
Джессика Пегула Арина Соболенко US Open 2024
Юрій Остроумов Источник: US Open
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Футбол | 06 сентября 2024, 06:45 53
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо

Блогер Sport.ua – о трансфере панамского форварда в киевский клуб

От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Футбол | 05 сентября 2024, 14:10 0
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья

Блогер Sport.ua вспоминает носителей едва ли не самой популярной фамилии в украинском футболе

Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо
Футбол | 06.09.2024, 09:35
Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо
Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо
Стали известны победители US Open в миксте. Трофей поедет в Италию
Теннис | 06.09.2024, 01:19
Стали известны победители US Open в миксте. Трофей поедет в Италию
Стали известны победители US Open в миксте. Трофей поедет в Италию
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
Бокс | 05.09.2024, 19:07
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
05.09.2024, 00:17
Бокс
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
06.09.2024, 03:48 6
Теннис
Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал чемпионата Европы
Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал чемпионата Европы
04.09.2024, 22:55 2
Волейбол
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
05.09.2024, 00:01 5
Футбол
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
04.09.2024, 21:58 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
05.09.2024, 00:08 5
Футбол
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
06.09.2024, 07:10 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем