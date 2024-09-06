Пегула рассказала, как удалось отыграться с 1:6, 0:2 в полуфинале US Open

Американка Джессика Пегула прокомментировала выход в финал на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче 1/2 финала шестая сеяная горела 1:6, 0:2 прошлогодней полуфиналистке чешке Каролине Муховой.

«Я плохо начала, а Каролина играла невероятно. На ее фоне я выглядела новичком. Мне плакать хотелось – это же позорище. Она меня уничтожала.

Но мне удалось удержать гейм [при счете 0:2 во втором сете]. И потом я поймала адреналин, нашла игру – и начала показывать тот теннис, который хотела показывать.

Понадобилось время. И я не знаю, как я перевернула этот матч», – сказала американка.