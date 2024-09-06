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  4. Пегула рассказала, как удалось отыграться с 1:6, 0:2 в полуфинале US Open
US Open
06 сентября 2024, 07:43 |
2213
0

Пегула рассказала, как удалось отыграться с 1:6, 0:2 в полуфинале US Open

Джессика не знает, как перевернула этот матч

06 сентября 2024, 07:43 |
2213
0
Пегула рассказала, как удалось отыграться с 1:6, 0:2 в полуфинале US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американка Джессика Пегула прокомментировала выход в финал на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче 1/2 финала шестая сеяная горела 1:6, 0:2 прошлогодней полуфиналистке чешке Каролине Муховой.

«Я плохо начала, а Каролина играла невероятно. На ее фоне я выглядела новичком. Мне плакать хотелось – это же позорище. Она меня уничтожала.

Но мне удалось удержать гейм [при счете 0:2 во втором сете]. И потом я поймала адреналин, нашла игру – и начала показывать тот теннис, который хотела показывать.

Понадобилось время. И я не знаю, как я перевернула этот матч», – сказала американка.

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Джессика Пегула Каролина Мухова US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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