Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Джессика Пегула оформила волевую победу в матче с Каролиной Муховой
Состоялся второй матч 1/2 финала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
В битве за путевку в финал шестая сеяная американка Джессика Пегула (№6 WTA) оформила волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (№52 WTA).
US Open. Женщины. Полуфинал
Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 1:6, 6:4, 6:2
Пегула стала третьей теннисисткой в истории турнира, которой удалось отыграться в полуфинале после 1:6 в первой партии. Последний раз такое случалось 20 лет назад.
В возрасте 30 и 193 дней Джессика стала самой возрастной американкой, которая вышла в свой первый финал турнира Grand Slam.
Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла американка.
В финальном раунде Пегула сразится против Арины Соболенко (№2 WTA), которая ранее остановила американку Эмму Наварро.
That moment for Jessica Pegula 🤗 pic.twitter.com/AAwynv22ua— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2024
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