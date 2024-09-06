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US Open
06 сентября 2024, 07:12 | Обновлено 06 сентября 2024, 07:44
1157
0

Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024

Джессика Пегула оформила волевую победу в матче с Каролиной Муховой

06 сентября 2024, 07:12 | Обновлено 06 сентября 2024, 07:44
1157
0
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Каролина Мухова

Состоялся второй матч 1/2 финала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В битве за путевку в финал шестая сеяная американка Джессика Пегула (№6 WTA) оформила волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (№52 WTA).

US Open. Женщины. Полуфинал
Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 1:6, 6:4, 6:2

Пегула стала третьей теннисисткой в истории турнира, которой удалось отыграться в полуфинале после 1:6 в первой партии. Последний раз такое случалось 20 лет назад.

В возрасте 30 и 193 дней Джессика стала самой возрастной американкой, которая вышла в свой первый финал турнира Grand Slam.

Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла американка.

В финальном раунде Пегула сразится против Арины Соболенко (№2 WTA), которая ранее остановила американку Эмму Наварро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

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Джессика Пегула Каролина Мухова US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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