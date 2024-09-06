Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024

Состоялся второй матч 1/2 финала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В битве за путевку в финал шестая сеяная американка Джессика Пегула (№6 WTA) оформила волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (№52 WTA).

US Open. Женщины. Полуфинал

Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 1:6, 6:4, 6:2

Пегула стала третьей теннисисткой в истории турнира, которой удалось отыграться в полуфинале после 1:6 в первой партии. Последний раз такое случалось 20 лет назад.

В возрасте 30 и 193 дней Джессика стала самой возрастной американкой, которая вышла в свой первый финал турнира Grand Slam.

Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла американка.

В финальном раунде Пегула сразится против Арины Соболенко (№2 WTA), которая ранее остановила американку Эмму Наварро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула