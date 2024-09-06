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  4. Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
US Open
06 сентября 2024, 03:48 |
634
1

Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open

Наварро не смогла остановить Соболенко

06 сентября 2024, 03:48 |
634
1
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

На Открытом чемпионате США по теннису состоялся первый полуфинал в одиночном разряде у женщин, в котором отношения выяснили американка Эмма Наварро (№12 WTA) и Арина Соболенко (№2 WTA).

В двух сетах победу одержала Соболенко и стала обладетельницей путевки в финал.

US Open. Женщины. Полуфинал

Эмма Наварро (США, 13) – Арина Соболенко (2) – 3:6, 6:7 (2:7)

Это была третья в история очная встреча теннисисток и вторая победа Соболенко.

В финальной встрече US Open победительница поединка сразится против Джессики Пегулы (№6 WTA) или Каролины Муховой (№52 WTA).

Ранее, напомним, стали известны победители US Open 2024 в миксте.

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US Open 2024 Арина Соболенко Эмма Наварро
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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