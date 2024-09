Стали известны победители US Open в миксте. Трофей поедет в Италию

Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата США 2024 в миксте.

В финале мэйджора в Нью-Йорке Эррани и Вавассори, имея третий номер посева, обыграли в двух партиях дуэт из США Тэйлор Таунсенд / Дональд Янг.

US Open 2024. Микст. Финал

Тэйлор Таунсенд / Дональд Янг (США, wc) – Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия, 3) – 6:7 (0:7), 5:7

Встреча пар продолжалась 1 час 28 минут.

Для 37-летней Эррани, которая является олимпийской чемпионки 2024 в парном разряде, это шестой в карьере титул на турнирах Grand Slam, предыдущие пять она завоевала в парном разряде. 29-летний Вавассори впервые в карьере одержал победу на мейджоре, проиграв до этого в 2024 году в парных финалах на Australian Open и Ролан Гаррос.

Playing in their third mixed doubles event together, Sara Errani and Andrea Vavassori are Grand Slam champions! pic.twitter.com/0YqoMo7lTD