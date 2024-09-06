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Лига наций УЕФА. Лига A
Бельгия
06.09.2024 21:45 – 35 1 : 0
Израиль
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Лига наций
06 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:08
322
0

Франция – Италия, Бельгия – Израиль и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 6 сентября матчи 1-го тура Лиги наций

06 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:08
322
0
Франция – Италия, Бельгия – Израиль и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

Лига A

  • 21:45. Франция – Италия
  • 21:45. Бельгия – Израиль

Лига B

  • 17:00. Казахстан – Норвегия – 0:0
  • 21:45. Исландия – Черногория
  • 21:45. Словения – Австрия
  • 21:45. Уэльс – Турция

Лига C

  • 19:00. Литва – Кипр – 0:1
  • 21:45. Косово – Румыния

21:45. Франция – Италия

21:45. Бельгия – Израиль

17:00. Казахстан – Норвегия – 0:0

21:45. Исландия – Черногория

21:45. Словения – Австрия

21:45. Уэльс – Турция

19:00. Литва – Кипр – 0:1

21:45. Косово – Румыния

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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