Лига наций06 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:08
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Франция – Италия, Бельгия – Израиль и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 6 сентября матчи 1-го тура Лиги наций
06 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:08
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Вечером 6 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 1-й тур, 6 сентября
Лига A
- 21:45. Франция – Италия
- 21:45. Бельгия – Израиль
Лига B
- 17:00. Казахстан – Норвегия – 0:0
- 21:45. Исландия – Черногория
- 21:45. Словения – Австрия
- 21:45. Уэльс – Турция
Лига C
- 19:00. Литва – Кипр – 0:1
- 21:45. Косово – Румыния
21:45. Франция – Италия
21:45. Бельгия – Израиль
17:00. Казахстан – Норвегия – 0:0
21:45. Исландия – Черногория
21:45. Словения – Австрия
21:45. Уэльс – Турция
19:00. Литва – Кипр – 0:1
21:45. Косово – Румыния
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
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