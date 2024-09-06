Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе – в основе. Стартовые составы команд на матч Франция – Италия
Лига наций
06 сентября 2024, 21:35 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:00
55
0

Мбаппе – в основе. Стартовые составы команд на матч Франция – Италия

Поединок в Париже начнется 6 сентября в 21:45 по киевскому времени

06 сентября 2024, 21:35 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:00
55
0
Мбаппе – в основе. Стартовые составы команд на матч Франция – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

6 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже пройдет матч 1-го тура Лиги наций.

Сборная Франции встретится со сборной Италии.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок начнется 6 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Мбаппе – в основе. Стартовые составы команд на матч Франция – Италия

По теме:
Кипр на выезде обыграл Литву на старте Лиги наций
Звезда сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Албанией
Ребров обещает изменения и новых игроков в сборной Украины
сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу Лига наций Франция - Италия стартовые составы Килиан Мбаппе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Теннис | 06 сентября 2024, 03:48 7
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open

Наварро не смогла остановить Соболенко

Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06 сентября 2024, 21:03 0
Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча
Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21

УАФ не будет реагировать на ультиматум Ингульца. В чем претензии к клубу
Футбол | 06.09.2024, 20:10
УАФ не будет реагировать на ультиматум Ингульца. В чем претензии к клубу
УАФ не будет реагировать на ультиматум Ингульца. В чем претензии к клубу
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Футбол | 06.09.2024, 00:23
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Футбол | 06.09.2024, 06:45
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 6
Футбол
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
05.09.2024, 00:01 9
Футбол
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
05.09.2024, 00:17
Бокс
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
05.09.2024, 08:10 11
Футбол
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
05.09.2024, 08:48
Бокс
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
05.09.2024, 19:07
Бокс
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 38
Футбол
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
06.09.2024, 09:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем