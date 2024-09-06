6 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже пройдет матч 1-го тура Лиги наций.

Сборная Франции встретится со сборной Италии.

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Поединок начнется 6 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Мбаппе – в основе. Стартовые составы команд на матч Франция – Италия