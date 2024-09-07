Лига наций07 сентября 2024, 05:35 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:55
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Уэльс – Турция – 0:0. Красная карточка Барышу Йылмазу. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
07 сентября 2024, 05:35 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:55
69
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Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.
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Уэльс и Турция разошлись миром в поединке в Кардиффе (0:0).
Красную карточку у гостей на 62-й минуте за два горчичника получил Барыш Йылмаз.
🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября
Лига B. 21:45. Уэльс – Турция – 0:0
События матча
62’
Барыш Йылмаз (Турция) получает красную карточку.
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