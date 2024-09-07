Уэльс – Турция – 0:0. Красная карточка Барышу Йылмазу. Видеообзор матча

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уэльс и Турция разошлись миром в поединке в Кардиффе (0:0).

Красную карточку у гостей на 62-й минуте за два горчичника получил Барыш Йылмаз.

🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

Лига B. 21:45. Уэльс – Турция – 0:0