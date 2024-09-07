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Лига наций УЕФА. Лига B
Уэльс
06.09.2024 21:45 – FT 0 : 0
Турция
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Лига наций
07 сентября 2024, 05:35 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:55
69
0

Уэльс – Турция – 0:0. Красная карточка Барышу Йылмазу. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

07 сентября 2024, 05:35 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:55
69
0
Уэльс – Турция – 0:0. Красная карточка Барышу Йылмазу. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уэльс и Турция разошлись миром в поединке в Кардиффе (0:0).

Красную карточку у гостей на 62-й минуте за два горчичника получил Барыш Йылмаз.

🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

Лига B. 21:45. Уэльс – Турция – 0:0

События матча

62’
Барыш Йылмаз (Турция) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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