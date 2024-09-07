Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы: Франция потерпела фиаско в Париже

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

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В центральном матче игрового дня Франция в Париже уступила Италии (1:3). Хотя французская команда забила гол уже на 1-й минуте, итальянцы ответили тремя голами и взяли три очка.

Бельгия принимала Израиль в венгерском Дебрецене (из-за соображений безопасности) и одержала победу (3:1).

🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

🔹 Лига A

21:45. Франция – Италия – 1:3

Голы: Баркола, 1 – Димарко, 30, Фраттези, 51, Распадори, 74

21:45. Бельгия – Израиль – 3:1

Голы: Кевин де Брюйне, 21, 52, Тилеманс, 48 – Кастань, 36 (автогол)

Незабитый пенальти: Опенда, 56 (Бельгия)

🔹 Лига B

17:00. Казахстан – Норвегия – 0:0

21:45. Исландия – Черногория – 2:0

Голы: Оскарссон, 39, Торстейнссон, 58

21:45. Словения – Австрия – 1:1

Голы: Шешко, 16 (пен) – Лаймер, 28

21:45. Уэльс – Турция – 0:0

🔹 Лига C

19:00. Литва – Кипр – 0:1

Гол: Питтас, 34

21:45. Косово – Румыния – 0:3

Голы: Ман, 40, Марин, 51 (пен), Дрэгуш, 82

⚽️ Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D