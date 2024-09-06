Камбэк после пропущенного гола на первой минуте. Италия одолела Францию
Хозяева поля хорошо играли только на старте матча
После не слишком удачного для своих команд чемпионата Европы и Дидье Дешаму, и Лучано Спалетти удалось сохранить пост главного тренера в своей национальной сборной. А участие в Лиге наций давало возможность открыть новую страницу в обновленной истории.
И показалось, что успешнее это сделают французы. Они открыли счет уже на 14 секунде – итальянцы разыграли мяч из центра поля поля, быстро потеряли и Барколя ударом под перекладину открыл счет.
Однако Италия сразу же огрызнулась, Фраттези попал в перекладину из выгодной позиции. Удалось сравнять счет Димарко после шедевральной передачи Тонали, одного из лучших игроков матча.
Фото – Х
А на старте второго тайма забили уже итальянцы усилиями того же Фраттези. Распадори в середине сорокапятиминутки только закрепил успех после молниеносной атаки.
Не похоже было, что Франция сумеет отыграться, хотя попытки, конечно, были, она и не сумела. Финальный свисток швейцарца Шерера подвел черту под, пожалуй, самой худшей игрой Франции под руководством Дешама и едва ли не лучшей игрой Спалетти во главе Италии.
Лига наций. Дивизион А. 1 тур
Франция – Италия – 1:3
Голы: Барколя, 1 – Димарко, 30, Фраттези, 51, Распадори, 74
Предупреждения: Салиба, 41, Коне, 61 – Ретеги, 49
Франция: Меньян – Клосс (Заир-Эмери, 78), Салиба, Конате, Эрнандес – Канте (Коло Муани, 78), Фофана (Коне, 59) – Гризманн (Тюрам, 78), Олисе (Дембеле, 59), Барколя – Мбаппе
Италия: Доннарумма – Камбьязо, ди Лоренцо, Бастони, Калафьори (Буонджорно, 71), Димарко (Брешианини, 80) – Тонали, Риччи, Фраттези (Удоджи, 62) – Пеллегрини (Распадори, 46), Ретеги (Кин, 80)
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж, Франция)
События матча
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