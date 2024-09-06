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Лига наций УЕФА. Лига A
Франция
06.09.2024 21:45 – FT 1 : 3
Италия
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Лига наций
06 сентября 2024, 23:39 | Обновлено 07 сентября 2024, 00:53
770
5

Камбэк после пропущенного гола на первой минуте. Италия одолела Францию

Хозяева поля хорошо играли только на старте матча

06 сентября 2024, 23:39 | Обновлено 07 сентября 2024, 00:53
770
5
Камбэк после пропущенного гола на первой минуте. Италия одолела Францию
Getty Images/Global Images Ukraine

После не слишком удачного для своих команд чемпионата Европы и Дидье Дешаму, и Лучано Спалетти удалось сохранить пост главного тренера в своей национальной сборной. А участие в Лиге наций давало возможность открыть новую страницу в обновленной истории.

И показалось, что успешнее это сделают французы. Они открыли счет уже на 14 секунде – итальянцы разыграли мяч из центра поля поля, быстро потеряли и Барколя ударом под перекладину открыл счет.

Однако Италия сразу же огрызнулась, Фраттези попал в перекладину из выгодной позиции. Удалось сравнять счет Димарко после шедевральной передачи Тонали, одного из лучших игроков матча.

Фото – Х

А на старте второго тайма забили уже итальянцы усилиями того же Фраттези. Распадори в середине сорокапятиминутки только закрепил успех после молниеносной атаки.

Не похоже было, что Франция сумеет отыграться, хотя попытки, конечно, были, она и не сумела. Финальный свисток швейцарца Шерера подвел черту под, пожалуй, самой худшей игрой Франции под руководством Дешама и едва ли не лучшей игрой Спалетти во главе Италии.

Лига наций. Дивизион А. 1 тур

Франция – Италия – 1:3

Голы: Барколя, 1 – Димарко, 30, Фраттези, 51, Распадори, 74

Предупреждения: Салиба, 41, Коне, 61 – Ретеги, 49

Франция: Меньян – Клосс (Заир-Эмери, 78), Салиба, Конате, Эрнандес – Канте (Коло Муани, 78), Фофана (Коне, 59) – Гризманн (Тюрам, 78), Олисе (Дембеле, 59), Барколя – Мбаппе

Италия: Доннарумма – Камбьязо, ди Лоренцо, Бастони, Калафьори (Буонджорно, 71), Димарко (Брешианини, 80) – Тонали, Риччи, Фраттези (Удоджи, 62) – Пеллегрини (Распадори, 46), Ретеги (Кин, 80)

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж, Франция)

ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Италия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Франция).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 5
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luceorius
 Найкраща гра італійців під керівництвом Спалетті та, можливо, найгірша французів під орудою Дешама.
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0
Выталкиватель парашутистов
До тех пор, пока у Франции будет главным тренером белый этнический француз, а в команде будет играть только двое бледнолицых - толка не будет. Тренер тоже должен быть афрофранцуз....
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-1
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AndiM
Оце бл мушкєтьори, якесь суцільне нголоканте у французів. Перетворились на якусь провінцію буркіна-фасо.
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-2
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