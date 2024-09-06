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Лига наций УЕФА. Лига A
Франция
06.09.2024 21:45 - : -
Италия
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Лига наций
06 сентября 2024, 02:21 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:22
35
0

Франция – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 6 сентября в 21:45 по Киеву

06 сентября 2024, 02:21 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:22
35
0
Франция – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

6 сентября на «Парк де Пренс» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Франции встретится со сборной Италии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция

Команда - это чемпион мира-2018 и участник одного из самых ярких и драматичных финалов мундиалей, когда в Катаре в позапрошлом году Аргентина только в серии пенальти взяла заветный титул. Но в формате Евро подопечные Дешама разочаровывают. То в финале домашнего турнире ухитрятся проиграть скучной Португалии, потерявшей Роналду. То потом растеряют преимущество над Швейцарией и вылетят уже в 1/8 финала. В Германии Мбаппе и компания практически не забивали с игры сами. Но в итоге все-таки добрались там до полуфинала, в котором Испания, будущий обладатель титула, все-таки выиграла. Впрочем, такой результат оказался достаточным аргументом, чтобы продолжить сотрудничество с Дидье. Так что у ле бле теперь мало что поменяется - разве что тренерский штаб будет экспериментировать в формате Лиги Наций.

Италия

Сборная, казалось бы, при Манчини нашла себя - именно она выиграла Евро-2020, причем заслуженность успеха признавали все. Впрочем, буквально через несколько месяцев стало понятно, что команда не пробилась на второй кряду мундиаль. Но Роберто не сняли ни тогда, ни после не особенно удачного старта евроотбора - он сам год назад де-факто сбежал в Саудовскую Аравию, что предложила баснословный контракт. Его сменил Спаллетти, и при этом опытном наставнике чуда не произошло. Он дебютировал с потери очков против македонцев, из группы в итоге вышли при равенстве очков с Украиной. А на самом Евро скуадра адзурра взяла только одну победу, над Албанией в стартовом туре (сначала подарив сопернику самый быстрый гол в истории чемпионата). Сравняв в самом концовке поединка с Хорватией после поражения Испании, команда вышла в 1/8 финала. Но там с ней уверенно, 2:0, справились швейцарцы. Но примечательно, что и после такого результата Лучано сохранил тренерский пост - на Сапоге начали объективнее оценивать свой потенциал?

Статистика личных встреч

Французы выиграли четырежды в шести последних матчах, проиграв только один. Но эта серия началась после поражения по пенальти в финале чемпионата мира-2006.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы французов дома. Но стоит также помнить, что оба гранда довольно прагматичны, так что стоит ставить на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Франция
6 сентября 2024 -
21:45
Италия
Тотал голов меньше 2.5 1.89 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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