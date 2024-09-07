Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

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В центральном матче игрового дня Франция в Париже уступила Италии (1:3).

Хотя французская команда забила гол уже на 14-й секунде, итальянцы ответили тремя голами и взяли три очка.

Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

Франция – Италия – 1:3

Голы: Баркола, 1 – Димарко, 30, Фраттези, 51, Распадори, 74

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Баркола, 1 мин

ГОЛ! 1:1. Димарко, 30 мин

ГОЛ! 1:2. Фраттези, 51 мин

ГОЛ! 1:3. Распадори, 74 мин