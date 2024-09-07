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Лига наций УЕФА. Лига A
Франция
06.09.2024 21:45 – FT 1 : 3
Италия
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Лига наций
07 сентября 2024, 00:50 | Обновлено 07 сентября 2024, 01:06
132
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Франция – Италия – 1:3. Как забили на 14-й секунде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций

07 сентября 2024, 00:50 | Обновлено 07 сентября 2024, 01:06
132
1
Франция – Италия – 1:3. Как забили на 14-й секунде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче игрового дня Франция в Париже уступила Италии (1:3).

Хотя французская команда забила гол уже на 14-й секунде, итальянцы ответили тремя голами и взяли три очка.

Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

Франция – Италия – 1:3

Голы: Баркола, 1 – Димарко, 30, Фраттези, 51, Распадори, 74

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Баркола, 1 мин

ГОЛ! 1:1. Димарко, 30 мин

ГОЛ! 1:2. Фраттези, 51 мин

ГОЛ! 1:3. Распадори, 74 мин

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Италия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Франция).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
Це при тому, що в італійців не було: Кєзи, Барелли, Крістанте, Локателлі і Жоржиньо!!!
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