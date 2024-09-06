В пятницу, 6 сентября, состоится поединок 1-го тура четвертого розыгрыша Лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Франции и Италии. Игра пройдет в Париже (Франция) на поле стадиона «Парк-де-Пренс», начало – в 21:45 по Киеву.

Франция, невзирая на свои успехи на чемпионате мира, демонстрирует нестабильные результаты на Евро, проигрывая важные матчи. Несмотря на поражение от Испании в полуфинале Евро-2024, Дидье Дешам сохранил свое место тренера и его команда продолжит эксперименты в Лиге Наций.

После триумфа на Евро-2020 сборная Италии под руководством Манчини не пробилась на чемпионат мира, а наставника заменил Спаллетти. Несмотря на потерю очков на старте и поражение от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024, Лучано остался главным тренером, и теперь команда пересматривает свои возможности.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Италия в украинской версии сайта.