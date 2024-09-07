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Лига наций УЕФА. Лига A
Франция
06.09.2024 21:45 – FT 1 : 3
Италия
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Лига наций
07 сентября 2024, 07:37 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:45
282
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СПАЛЛЕТТИ: «Нельзя было сожалеть о пропущенном быстром голе»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал победу над Францией

07 сентября 2024, 07:37 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:45
282
1
СПАЛЛЕТТИ: «Нельзя было сожалеть о пропущенном быстром голе»
УЕФА. Лучано Спаллетти

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

В центральном матче игрового дня Франция в Париже уступила Италии (1:3). Хотя французская команда забила уже на 14-й секунде, итальянцы ответили тремя голами и взяли три очка.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал игру так:

«Прежде всего, я должен поздравить игроков. Футболисты играли с таким достоинством. Мы – команда, которая может продемонстрировать свои способности против такого сильного соперника.

Игроки были хороши, они знали, как приспособиться к любым обстоятельствам. Они были великолепны физически против очень сильной французской команды. Мы играли как команда, и это главное.

Быстрый пропущенный гол? Нельзя сожалеть. Если так делать, то эти сожаления заставляют совершать больше ошибок. Если это произошло, то это произошло – нужно перестраиваться. Все меняется постоянно. Минута за минутой я видел, как мои игроки принимают важные решения. Они могут быть молоды, но демонстрируют большой дух.

Учитывая атакующий талант, которым располагает Франция, мы хотели убедиться, что можем удвоить перевес. Италия провела отличный матч. Для меня важно то, что мы смогли показать то, чего не сумели показать в предыдущих матчах. Помимо результата, мы хотим продолжать в том же духе. Это ДНК этого коллектива. Это команда, которая может показать фантастические результаты».

Видео голов и обзор матча Франция – Италия – 1:3

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Италия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Франция).
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Николай Степанов Источник: УЕФА
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