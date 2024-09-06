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Лига наций УЕФА. Лига A
Бельгия
06.09.2024 21:45 – FT 3 : 1
Израиль
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Лига наций
06 сентября 2024, 23:47 | Обновлено 07 сентября 2024, 00:57
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Бельгия переиграла Израиль с дублем де Брюйне. Почему играли в Венгрии?

Матч прошел в венгерском Дебрецене из-за вопросов безопасности

06 сентября 2024, 23:47 | Обновлено 07 сентября 2024, 00:57
541
0
Бельгия переиграла Израиль с дублем де Брюйне. Почему играли в Венгрии?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.

Сборная Бельгия выиграла условно домашний матч против Израиля (3:1). Дубль оформил Кевин де Брюйне.

Ранее Бельгия отказалась принимать матч против с Израилем в турнире Лиги наций, опасаясь за безопасность во время игры.

Власти Бельгии не захотели принять «очень рискованный матч» на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

В итоге матч состоялся в Венгрии, билеты на него не продавались.

В другом поединке этой группы Франция в Париже проиграла Италии со счетом 1:3.

Лига наций. 1-й тур. Группа A2. 6 сентября

Дебрецен. Бельгия – Израиль – 3:1

Голы: Кевин де Брюйне, 21, 52 Тилеманс, 48 – Кастань, 36 (автогол)

Незабитый пенальти: Опенда, 56 (Бельгия)

Париж. Франция – Италия – 1:3

Голы: Баркола, 1 – Димарко, 30, Фраттези, 51, Распадори, 74

Турнирная таблица

События матча

52’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
36’
ГОЛ ! Автогол забил Тимоти Кастань (Бельгия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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