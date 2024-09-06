Бельгия переиграла Израиль с дублем де Брюйне. Почему играли в Венгрии?
Матч прошел в венгерском Дебрецене из-за вопросов безопасности
Вечером 6 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.
Сборная Бельгия выиграла условно домашний матч против Израиля (3:1). Дубль оформил Кевин де Брюйне.
Ранее Бельгия отказалась принимать матч против с Израилем в турнире Лиги наций, опасаясь за безопасность во время игры.
Власти Бельгии не захотели принять «очень рискованный матч» на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
В итоге матч состоялся в Венгрии, билеты на него не продавались.
В другом поединке этой группы Франция в Париже проиграла Италии со счетом 1:3.
Лига наций. 1-й тур. Группа A2. 6 сентября
Дебрецен. Бельгия – Израиль – 3:1
Голы: Кевин де Брюйне, 21, 52 Тилеманс, 48 – Кастань, 36 (автогол)
Незабитый пенальти: Опенда, 56 (Бельгия)
Париж. Франция – Италия – 1:3
Голы: Баркола, 1 – Димарко, 30, Фраттези, 51, Распадори, 74
Турнирная таблица
События матча
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