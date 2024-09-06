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Бельгия
06.09.2024 21:45 - : -
Израиль
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Лига наций
06 сентября 2024, 01:58 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:10
11
0

Бельгия – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 6 сентября в 21:45 по Киеву

06 сентября 2024, 01:58 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:10
11
0
Бельгия – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

6 сентября на «Надьэрдеи» (Дебрецен) пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Бельгии встретится со сборной Израиля. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия

Команда при Доменико Тедеско демонстрирует довольно противоречивые результаты. Немца позвали после провала на чемпионате мира, что поставил даже не точку, а крест на в целом успешной эпохе Роберто Мартинеса. Новый тренер должен был и смену поколений провести, и результат обеспечить, и наладить атмосферу в раздевалке. Вместо последнего он намертво рассорился с Куртуа: не взял его на Евро, а Тибо теперь отказывается играть при нынешнем наставнике. При этом результат был хорош в рамках прошлогоднего отбора, да в товарищеских поединках. На Евро красные дьяволы забивали только Румынии, да и забивали только ей. Начали в Германии с сенсационного поражения словакам, из группы вышли за счет прагматичной игры на 0:0 с Украиной. Так же пытались сыграть и с Францией, но в концовке Вертонген автоголом отправил сборную домой уже после 1/8 финала.

Израиль

Сборная неплохо играла в Азии, но не могла там оставаться по политическим причинам. Получив приют под крылом УЕФА, бело-синие столкнулись с куда более мощной конкуренцией на полях. По сути, они так никуда и не пробились, разве что в Лиге Наций был прогресс, вплоть до победы в прошлом цикле в группе дивизиона В. Но после этого в евроотборе при лояльном жребии Захави и компания набрали 15 очков в 10 матчах - неплохо, но больше было и у Швейцарии, признанного фаворита, и у Румынии. А в марте надежды выйти на Евро были раздавлены провальным поединком стыка с Исландией, что закончился 4:1 в пользу ледяных.

Статистика личных встреч

Всего было четыре очных поединка, в далеком 1965-м и в 2015-м годах. Все они были выиграны красными дьяволами.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут от этой пары реального противостояния. Номинальные хозяева явно намного сильнее, так что ставим на то, что они тут смогут добиться победы при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Бельгия
6 сентября 2024 -
21:45
Израиль
Фора Бельгии (-1.5) 1.78 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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