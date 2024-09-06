Бельгия победила Израиль с дублем де Брюйне. Почему играли в Венгрии?

Вечером 6 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.

Сборная Бельгия выиграла условно домашний матч против Израиля (3:1). Дубль оформил Кевин де Брюйне.

Ранее Бельгия отказалась принимать матч против с Израилем в турнире Лиги наций, опасаясь за безопасность во время игры.

Власти Бельгии не захотели принять «очень рискованный матч» на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

В итоге матч состоялся в Венгрии, билеты на него не продавались.

В другом поединке этой группы Франция в Париже проиграла Италии со счетом 1:3.

Лига наций. 1-й тур. Группа A2. 6 сентября

Дебрецен. Бельгия – Израиль – 3:1

Голы: Кевин де Брюйне, 21, 52 Тилеманс, 48 – Кастань, 36 (автогол)

Незабитый пенальти: Опенда, 56 (Бельгия)

Париж. Франция – Италия – 1:3

Голы: Баркола, 1 – Димарко, 30, Фраттези, 51, Распадори, 74

Турнирная таблица