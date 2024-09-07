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Лига наций УЕФА. Лига A
Бельгия
06.09.2024 21:45 – FT 3 : 1
Израиль
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Лига наций
07 сентября 2024, 03:45 | Обновлено 07 сентября 2024, 04:14
19
0

Бельгия – Израиль – 3:1. Дубль Кевина де Брюйне. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

07 сентября 2024, 03:45 | Обновлено 07 сентября 2024, 04:14
19
0
Бельгия – Израиль – 3:1. Дубль Кевина де Брюйне. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Вечером 6 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.

Сборная Бельгия выиграла условно домашний матч против Израиля (3:1). Дубль оформил Кевин де Брюйне.

Ранее Бельгия отказалась принимать матч против с Израилем в турнире Лиги наций, опасаясь за безопасность во время игры.

Власти Бельгии не захотели принять «очень рискованный матч» на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

В итоге матч состоялся в Венгрии, билеты на него не продавались.

Лига наций. 1-й тур. Группа A2. 6 сентября

Дебрецен. Бельгия – Израиль – 3:1

Голы: Кевин де Брюйне, 21, 52 Тилеманс, 48 – Кастань, 36 (автогол)

Незабитый пенальти: Опенда, 56 (Бельгия)

Видео голов и обзор матча

События матча

52’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
36’
ГОЛ ! Автогол забил Тимоти Кастань (Бельгия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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