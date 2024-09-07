Бельгия – Израиль – 3:1. Дубль Кевина де Брюйне. Видео голов и обзор
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Вечером 6 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.
Сборная Бельгия выиграла условно домашний матч против Израиля (3:1). Дубль оформил Кевин де Брюйне.
Ранее Бельгия отказалась принимать матч против с Израилем в турнире Лиги наций, опасаясь за безопасность во время игры.
Власти Бельгии не захотели принять «очень рискованный матч» на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
В итоге матч состоялся в Венгрии, билеты на него не продавались.
Лига наций. 1-й тур. Группа A2. 6 сентября
Дебрецен. Бельгия – Израиль – 3:1
Голы: Кевин де Брюйне, 21, 52 Тилеманс, 48 – Кастань, 36 (автогол)
Незабитый пенальти: Опенда, 56 (Бельгия)
Видео голов и обзор матча
События матча
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