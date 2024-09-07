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Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 06:51 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:07
137
0

Источник: Оболонь согласовала переход защитника из черкасского ЛНЗ

Петр Стасюк – первый трансфер для нового коуча пивоваров Сергея Шищенко

07 сентября 2024, 06:51 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:07
137
0
Источник: Оболонь согласовала переход защитника из черкасского ЛНЗ
ФК ЛНЗ Черкассы. Петр Стасюк

Руководство киевской Оболони согласовало переход 29-летнего крайнего защитника Петра Стасюка из черкасского клуба ЛНЗ.

Условия трансфера – аренда до конца сезона, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Это первый трансфер для нового главного тренера Сергея Шищенко в «Оболони».

Новый коуч пивоваров в начале работы усиливает защитное звено киевской команды.

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Петр Стасюк трансферы УПЛ трансферы Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Игорь Бурбас Сергей Шищенко
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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