Источник: Оболонь согласовала переход защитника из черкасского ЛНЗ

Руководство киевской Оболони согласовало переход 29-летнего крайнего защитника Петра Стасюка из черкасского клуба ЛНЗ.

Условия трансфера – аренда до конца сезона, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Это первый трансфер для нового главного тренера Сергея Шищенко в «Оболони».

Новый коуч пивоваров в начале работы усиливает защитное звено киевской команды.