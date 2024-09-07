Украина. Премьер лига07 сентября 2024, 06:51 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:07
137
0
Источник: Оболонь согласовала переход защитника из черкасского ЛНЗ
Петр Стасюк – первый трансфер для нового коуча пивоваров Сергея Шищенко
07 сентября 2024, 06:51 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:07
137
0
Руководство киевской Оболони согласовало переход 29-летнего крайнего защитника Петра Стасюка из черкасского клуба ЛНЗ.
Условия трансфера – аренда до конца сезона, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
Это первый трансфер для нового главного тренера Сергея Шищенко в «Оболони».
Новый коуч пивоваров в начале работы усиливает защитное звено киевской команды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 сентября 2024, 16:19 26
«Ингульцу» не разрешают играть на домашнем стадионе
Футбол | 06 сентября 2024, 18:32 54
Поворознюк готов снять команду из-за стадиона
Футбол | 07.09.2024, 06:31
Теннис | 06.09.2024, 12:42
Теннис | 06.09.2024, 23:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.09.2024, 00:17
05.09.2024, 07:37 3
05.09.2024, 08:10 11
06.09.2024, 10:39 2
05.09.2024, 19:07
06.09.2024, 06:45 57
06.09.2024, 07:38 11
05.09.2024, 11:08 35