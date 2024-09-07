Контракты подписаны. Стали известны помощники Шищенко в Оболони

Новый наставник киевской «Оболони» Сергей Шищенко формирует тренерский штаб.

Ассистентом главного тренера стал Николай Гибалюк, который входил ранее в тренерский штаб Шищенко в предыдущих командах.

За подготовку вратарь в киевской команде будет отвечать Артем Кичак, экс-голкипер, недавно завершивший карьеру и сначала получивший работу в команде юниоров Оболони U-19.

Николай Гибалюк родился 21 мая 1984 года в Каменец-Подольском.

Карьеру игрока начинал в киевской «Оболони». Выступал за киевскую Оболонь, Урарту (Армения), Металлург-2 Донецк, Мариуполь, Зимбру (Молдова), Дачия (Молдова), Габала (Азербайджан), луцкую Волынь, ужгородскую Говерлу, Николаев, закарпатский Минай.

Карьера тренера: «Минай» (2017), «Николаев» (2018–2019), «Полесье» U-19 (2021–2023), «Звягель» (2023–2024), «Полесье» (2024).

В прошлом сезоне 40-летний специалист вместе с Сергеем Шищенко руководил «Полесьем». По итогам сезона житомирская команда заняла 5-е место в турнирной таблице УПЛ и впервые в истории вышла в еврокубки.