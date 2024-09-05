ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ объявил имя нового главного тренера

Киевская «Оболонь» официально объявила о назначении Сергея Шищенко на должность главного тренера команды.

Детали сотрудничества между клубом и 48-летним специалистом пока не сообщаются.

До Сергея Шищенко должность главного тренера «пивоваров» занимал Валерий Иващенко. Он находился в структуре «Оболони» с 2014 года.

Последним местом работы Сергея Шищенко стало житомирское «Полесье», которое он в сезоне 2023/24 вывел в квалификацию Лиги конференций.

В этой кампании «Оболонь» набрала 1 очко в 5 матчах Украинской Премьер-лиги, что делает ее худшей командой чемпионата на текущий момент.