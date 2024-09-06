А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа

Мадридский «Реал» интересуется нидерландским вратарем английского «Брайтона» Бартом Вербрюггеном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, боссы королевского клуба видят в 22-летнем футболисте лучший вариант для замены бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

В сезоне 2023/24 Барт Вербрюгген провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 33 гола. В 7 встречах голландец сумел сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее Карло Анчелотти решил, что Андрей Лунин может заменять Тибо Куртуа только в матчах Кубка Испании.