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  4. А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
Испания
06 сентября 2024, 10:39 |
1841
1

А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа

Королевский клуб интересуется Бартом Вербрюггеном из «Брайтона»

06 сентября 2024, 10:39 |
1841
1
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Барт Вербрюгген

Мадридский «Реал» интересуется нидерландским вратарем английского «Брайтона» Бартом Вербрюггеном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, боссы королевского клуба видят в 22-летнем футболисте лучший вариант для замены бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

В сезоне 2023/24 Барт Вербрюгген провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 33 гола. В 7 встречах голландец сумел сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее Карло Анчелотти решил, что Андрей Лунин может заменять Тибо Куртуа только в матчах Кубка Испании.

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Барт Вербрюгген Брайтон Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Тибо Куртуа Андрей Лунин
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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