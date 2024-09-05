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05 сентября 2024, 23:34 | Обновлено 05 сентября 2024, 23:50
2052
4

Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ

Артем выделил вингера «Челси» Михаила Мудрика

05 сентября 2024, 23:34 | Обновлено 05 сентября 2024, 23:50
2052
4
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Instagram. Артем Милевский

Издание France Football обнародовало список всех претендентов на приз лучшему футболисту 2024 года – Золотой мяч.

Место нашлось и украинскому форварду Артему Довбику, который на клубном уровне сейчас защищает цвета Ромы, а в прошлом сезоне выступал за Жирону и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Вратарь «Реала» Андрей Лунин был номинирован на трофей Льва Яшина.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на эти номинации и назвал украинца, которого в будущем тоже номинируют на ЗМ.

«Приятно и Лунина здесь видеть. Конечно Мудрик демонстрирует пока не ту игру, которая тянула бы на номинацию, но все впереди», – отметил Милевский.

Ранее букмекеры назвали фаворита на Золотой мяч.

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Рейтинг претендентов на Золотой мяч: Довбик не в числе фаворитов
Артем Милевский Михаил Мудрик Артем Довбик Андрей Лунин Золотой мяч
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Комментарии 4
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Saar
Луніна номіновано на трофей Яшина - це якийсь мем  ...
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+1
Петр Мищенко
больше не наливайте ему
Ответить
+1
nazarp
Він що розкодувався?
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+1
Стюард #11
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0
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