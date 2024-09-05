Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ

Издание France Football обнародовало список всех претендентов на приз лучшему футболисту 2024 года – Золотой мяч.

Место нашлось и украинскому форварду Артему Довбику, который на клубном уровне сейчас защищает цвета Ромы, а в прошлом сезоне выступал за Жирону и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Вратарь «Реала» Андрей Лунин был номинирован на трофей Льва Яшина.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на эти номинации и назвал украинца, которого в будущем тоже номинируют на ЗМ.

«Приятно и Лунина здесь видеть. Конечно Мудрик демонстрирует пока не ту игру, которая тянула бы на номинацию, но все впереди», – отметил Милевский.

Ранее букмекеры назвали фаворита на Золотой мяч.