Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Артем выделил вингера «Челси» Михаила Мудрика
Издание France Football обнародовало список всех претендентов на приз лучшему футболисту 2024 года – Золотой мяч.
Место нашлось и украинскому форварду Артему Довбику, который на клубном уровне сейчас защищает цвета Ромы, а в прошлом сезоне выступал за Жирону и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Вратарь «Реала» Андрей Лунин был номинирован на трофей Льва Яшина.
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на эти номинации и назвал украинца, которого в будущем тоже номинируют на ЗМ.
«Приятно и Лунина здесь видеть. Конечно Мудрик демонстрирует пока не ту игру, которая тянула бы на номинацию, но все впереди», – отметил Милевский.
Ранее букмекеры назвали фаворита на Золотой мяч.
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