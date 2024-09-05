Букмекеры назвали фаворита на Золотой мяч. Обнародованы шансы Довбика

Издание France Football обнародовало список всех претендентов на приз лучшему футболисту 2024 года – Золотой мяч.

Место нашлось и украинскому форварду Артему Довбику, который на клубном уровне сейчас защищает цвета Ромы, а в прошлом сезоне выступал за Жирону и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Букмекеры обновили шансы футболистов на Золотой мяч. Главным фаворитом на престижную награду является вингер Реала Винисиус Жуниор, коэффициент на которого составляет 1.33. На второй позиции разместился чемпион Европы Родри – 3.25. Куда меньше шансов у звезды Реала Джуда Беллингема – 15.00.

На то, что Довбик выиграет Золотой мяч, букмекеры установили сумасшедший коэффициент – 500.00.

Главные фавориты на ЗМ-2024