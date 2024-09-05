Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Букмекеры назвали фаворита на Золотой мяч. Обнародованы шансы Довбика
Другие новости
05 сентября 2024, 11:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:05
1819
4

Букмекеры назвали фаворита на Золотой мяч. Обнародованы шансы Довбика

Издание France Football обнародовало список всех претендентов на приз лучшему футболисту 2024 года

05 сентября 2024, 11:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:05
1819
4
Букмекеры назвали фаворита на Золотой мяч. Обнародованы шансы Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Издание France Football обнародовало список всех претендентов на приз лучшему футболисту 2024 года – Золотой мяч.

Место нашлось и украинскому форварду Артему Довбику, который на клубном уровне сейчас защищает цвета Ромы, а в прошлом сезоне выступал за Жирону и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Букмекеры обновили шансы футболистов на Золотой мяч. Главным фаворитом на престижную награду является вингер Реала Винисиус Жуниор, коэффициент на которого составляет 1.33. На второй позиции разместился чемпион Европы Родри – 3.25. Куда меньше шансов у звезды Реала Джуда Беллингема – 15.00.

На то, что Довбик выиграет Золотой мяч, букмекеры установили сумасшедший коэффициент – 500.00.

Главные фавориты на ЗМ-2024

  • 1. Винисиус Жуниор – 1.33
  • 2. Родри – 3.25
  • 3. Джуд Беллингем – 15.00
  • 4. Дани Карвахаль – 19.00
  • ... Аретм Довбик – 500.00
По теме:
Звездный игрок не попал в номинацию на ЗМ. Не так давно он мог его выиграть
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
«Все будет хорошо, но...» Пихаленок высказался о Довбике в Роме
Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Золотой мяч France Football Артем Довбик Родри Дани Карвахаль котировки букмекеров
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало форварда Зари Герреро
Футбол | 04 сентября 2024, 19:58 197
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало форварда Зари Герреро
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало форварда Зари Герреро

Форвард Зари стал новичком киевской команды

Зарубежный клуб может купить защитника Шахтера. Известна сумма трансфера
Футбол | 05 сентября 2024, 11:16 0
Зарубежный клуб может купить защитника Шахтера. Известна сумма трансфера
Зарубежный клуб может купить защитника Шахтера. Известна сумма трансфера

В арендном соглашении Става Лемкина с «Маккаби» Тель-Авив прописана опция выкупа

Полуфиналистка US Open рассказала о причинах скандала с чемпионкой ОИ-2024
Теннис | 04.09.2024, 15:26
Полуфиналистка US Open рассказала о причинах скандала с чемпионкой ОИ-2024
Полуфиналистка US Open рассказала о причинах скандала с чемпионкой ОИ-2024
Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо
Футбол | 05.09.2024, 10:24
Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо
Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Футбол | 04.09.2024, 12:49
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fly
незрозуміло за що Вінісіус на першому місці з таким відривом.. Так непоганий сезон за Реал. Але з іншої сторони куча ніяких матчий за цей сезон. Плюс ніякий виступ разом з Бразилилією на Копа Америка. Так ТОП 5 наперно точно заслужив, але.. але перше місце з таким відривом?? 
Ответить
+1
Кирилл Бондаренко
Я считаю,что самой великой сборной 21 столетия,наконец,должен появится обладатель Золотого мяча.
Ответить
0
protasov_lyopu_dadaj
дани ольмо
Ответить
0
Кирилл Бондаренко
На победу в АПЛ 2015/16 Ставки на победу Лестер Сити,ставки принимались 1/5000
С ума сойти,то есть у Довбика в 10 раз,шансов больше выиграть Золотой мяч,чем тогда Лестеру АПЛ
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
04.09.2024, 03:31 3
Теннис
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
04.09.2024, 08:11 14
Футбол
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
04.09.2024, 07:44 6
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
05.09.2024, 04:39
Футбол
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
03.09.2024, 22:50 10
Футбол
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
04.09.2024, 09:57 1
Бокс
Медальный зачет Паралимпиады. Украина ворвалась в топ-10, сколько медалей?
Медальный зачет Паралимпиады. Украина ворвалась в топ-10, сколько медалей?
03.09.2024, 08:00
Олимпийские игры
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
03.09.2024, 12:02 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем