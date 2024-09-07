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Лига наций УЕФА. Лига A
Нидерланды
07.09.2024 21:45 - : -
Босния и Герцеговина
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Лига наций
07 сентября 2024, 02:42 | Обновлено 07 сентября 2024, 02:43
8
0

Нидерланды – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 7 сентября в 21:45 по Киеву

07 сентября 2024, 02:42 | Обновлено 07 сентября 2024, 02:43
8
0
Нидерланды – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

7 сентября на «Филлипс» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов встретится со сборной Боснии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Команда после спада, с пропуском нескольких турниров кряду, явно оживает. Вернувшийся на тренерский пост ван Гаал провел с ней неплохой чемпионат мира в Катаре, вылетев лишь от будущего победителя, Аргентины. Куман, принявший дела у ветерана в начале прошлого года, сначала чуть не лишился работы: он разгромно проиграл Франции и провалил домашний финал прошлого цикла Лиги Наций. Но в итоге смог настроить оранжевых, и они квалифицировались на Евро без особенных проблем. А уже на самом турнире в Германии, пусть и не без вопросов (чего стоят 2:3 с Австрией, пусть до третьего матча уже многое было ясно в групповом раунде), но голландцы дошли до полуфинала, уступив там 1:2 Англии из-за гола Уоткинса на 90-й минуте. Посмотрим, что покажет коллектив в новом цикле, где придется стартовать без Депая - один из лидеров команды остается без клуба.

Босния

Сборная снова не пробилась на турнир - она за все время после обретения независимости только однажды ездила на чемпионат мира. Да, успехи были, и не зря сейчас будет старт в дивизионе сильнейших в Лиге Наций. Но на Евро выйти не получилось, и снова камнем преткновения стал стыковой поединок. В марте, открыв счет с Украиной, подопечные Милошевича позволили сопернику оформить в концовке волевую победу. Теперь вместо Саво работает другой известный в прошлом нападающий, только местный - Барбарез. В июне его новые подопечные проигрывали матчи сухо, но это были контрольные поединки с Италией и Англией. Впрочем, и сейчас вряд ли будет проще.

Статистика личных встреч

В 2020-м году стороны уже играли, причем именно в формате Лиги Наций. Тогда голландцы после нулевой ничьей на выезде победили дома 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в Джеко и компанию. Они просто не тянут такой уровень - ставим на то, что тут выиграют оранжевые с форой -2 гола (коэффициент - 1,92).

Прогноз Sport.ua
Нидерланды
7 сентября 2024 -
21:45
Босния и Герцеговина
Фора Нидерландов (-2) 1.92 Сделать ставку
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Нидерланды Босния и Герцеговина Лига наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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