07.09.2024 21:45 – 52’ 2 : 1
Лига наций07 сентября 2024, 21:50 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:29
295
0
Нидерланды – Босния, Германия – Венгрия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 7 сентября матчи 1-го тура Лиги наций
07 сентября 2024, 21:50 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:29
295
0
Вечером 7 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 1-й тур, 7 сентября
🔹 Лига A
- 21:45. Нидерланды – Босния и Герцеговина
- 21:45. Германия – Венгрия
🔹 Лига B
- 19:00. Грузия – Чехия – 4:1
- 19:00. Ирландия – Англия – 0:2
- 21:45. Греция – Финляндия
- 21:45. Украина – Албания
🔹 Лига C
- 16:00. Фарерские острова – Северная Македония – 1:1
- 19:00. Армения – Латвия – 4:1
🔹 Лига D
- 19:00. Молдова – Мальта – 2:0
Видеотрансляции доступны на MEGOGO.
21:45. Нидерланды – Босния и Герцеговина
21:45. Германия – Венгрия
19:00. Грузия – Чехия – 4:1
19:00. Ирландия – Англия – 0:2
21:45. Греция – Финляндия
21:45. Украина – Албания
16:00. Фарерские острова – Северная Македония – 1:1
19:00. Армения – Латвия – 4:1
19:00. Молдова – Мальта – 2:0
События матча
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Нидерланды).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Нидерланды).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 сентября 2024, 21:26 0
Анатолий принял участие в блиц-опросе
Теннис | 07 сентября 2024, 08:39 1
Янник пробился в финал US Open
Футбол | 07.09.2024, 20:32
Бокс | 07.09.2024, 07:05
Футбол | 07.09.2024, 07:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.09.2024, 03:48 7
06.09.2024, 23:59 2
06.09.2024, 18:32 55
06.09.2024, 16:19 31
05.09.2024, 18:47 11
07.09.2024, 08:22 9
06.09.2024, 07:12 8
06.09.2024, 22:22 1