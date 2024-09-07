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Лига наций УЕФА. Лига A
Нидерланды
07.09.2024 21:45 – 52 2 : 1
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
07 сентября 2024, 21:50 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:29
295
0

Нидерланды – Босния, Германия – Венгрия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 7 сентября матчи 1-го тура Лиги наций

07 сентября 2024, 21:50 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:29
295
0
Нидерланды – Босния, Германия – Венгрия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Вечером 7 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 1-й тур, 7 сентября

🔹 Лига A

  • 21:45. Нидерланды – Босния и Герцеговина
  • 21:45. Германия – Венгрия

🔹 Лига B

  • 19:00. Грузия – Чехия – 4:1
  • 19:00. Ирландия – Англия – 0:2
  • 21:45. Греция – Финляндия
  • 21:45. Украина – Албания

🔹 Лига C

  • 16:00. Фарерские острова – Северная Македония – 1:1
  • 19:00. Армения – Латвия – 4:1

🔹 Лига D

  • 19:00. Молдова – Мальта – 2:0

Видеотрансляции доступны на MEGOGO.

21:45. Нидерланды – Босния и Герцеговина

21:45. Германия – Венгрия

19:00. Грузия – Чехия – 4:1

19:00. Ирландия – Англия – 0:2

21:45. Греция – Финляндия

21:45. Украина – Албания

16:00. Фарерские острова – Северная Македония – 1:1

19:00. Армения – Латвия – 4:1

19:00. Молдова – Мальта – 2:0

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Нидерланды).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Нидерланды).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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