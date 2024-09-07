Старт в Лиге наций. Сборная Англии провела первый матч с новым тренером

Сборная Англии с новым тренером (исполняющим обязанности) Ли Карсли, который после Евро-2024 заменил Гарета Саутгейта, провела матч 1-го тура своей группы Лиги наций против Ирландии.

Англия выиграла 2:0 благодаря голам хавбеков Райса и Грилиша в первом тайме.

В другой встрече группы сыграют Греция и Финляндия.

Лига наций, Дивизион B, группа 2

Ирландия – Англия 0:2

Голы: Райс, 11, Грилиш, 26

Ирландия: Келлехер, Доэрти (Найт, 58), Коллинс, Коулмэн (О'Брайен, 57), О'Ши, Бреди (Фергюсон, 82), Молумбу, Смоллбоун (Браун, 75), Шмодикс, Огбоне, Айда (Макатир, 75)

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Гуэхи, Магуайр (Стоунз, 85), Колвилл, Райс, Мейну (Гомес, 77), Грилиш (Гиббс-Уайт, 77), Сака, Гордон (Эзе, 78), Кейн (Боуэн, 85)