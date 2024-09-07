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Ирландия
07.09.2024 19:00 – FT 0 : 2
Англия
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Лига наций
07 сентября 2024, 21:01 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:18
886
0

Старт в Лиге наций. Сборная Англии провела первый матч с новым тренером

Команда Карсли обыграла Ирландию

07 сентября 2024, 21:01 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:18
886
0
Старт в Лиге наций. Сборная Англии провела первый матч с новым тренером
Sky Sports

Сборная Англии с новым тренером (исполняющим обязанности) Ли Карсли, который после Евро-2024 заменил Гарета Саутгейта, провела матч 1-го тура своей группы Лиги наций против Ирландии.

Англия выиграла 2:0 благодаря голам хавбеков Райса и Грилиша в первом тайме.

В другой встрече группы сыграют Греция и Финляндия.

Лига наций, Дивизион B, группа 2

Ирландия – Англия 0:2
Голы: Райс, 11, Грилиш, 26

Ирландия: Келлехер, Доэрти (Найт, 58), Коллинс, Коулмэн (О'Брайен, 57), О'Ши, Бреди (Фергюсон, 82), Молумбу, Смоллбоун (Браун, 75), Шмодикс, Огбоне, Айда (Макатир, 75)

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Гуэхи, Магуайр (Стоунз, 85), Колвилл, Райс, Мейну (Гомес, 77), Грилиш (Гиббс-Уайт, 77), Сака, Гордон (Эзе, 78), Кейн (Боуэн, 85)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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