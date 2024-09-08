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Ирландия
07.09.2024 19:00 – FT 0 : 2
Англия
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Лига наций
08 сентября 2024, 02:38 |
74
0

Ирландия – Англия – 0:2. Первая игра Ли Карсли. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги наций

08 сентября 2024, 02:38 |
74
0
Ирландия – Англия – 0:2. Первая игра Ли Карсли. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная сборная Англии провела первый матч под руководством нового тренера (напомним, Ли Карсли заменил Гарета Саутгейта после Евро-2024).

В стартовом матче Лиги наций англичане благодаря голам Деклана Райса и Джека Грилиша победили сборную Ирландии со счетом 2:0.

Лига наций, Дивизион B, группа 2

Ирландия Англия 0:2

Голы: Райс, 11, Грилиш, 26

Ирландия: Келлехер, Доэрти (Найт, 58), Коллинс, Коулмен (О'Брайен, 57), О'Ши, Брэди (Фергюсон, 82), Молумбу, Смоллбоун (Браун, 75), Шмодикс, Огбоне, Айда (Мака, 75)

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Гехи, Магуайр (Стоунз, 85), Колвилл, Райс, Майну (Гомес, 77), Грилиш (Гиббс-Вайт, 77), Сака, Гордон (Эзе, 78), Кейн (Боуэн, 85)

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Англия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Англия).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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