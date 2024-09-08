Ирландия – Англия – 0:2. Первая игра Ли Карсли. Видео голов и обзор матча
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Национальная сборная Англии провела первый матч под руководством нового тренера (напомним, Ли Карсли заменил Гарета Саутгейта после Евро-2024).
В стартовом матче Лиги наций англичане благодаря голам Деклана Райса и Джека Грилиша победили сборную Ирландии со счетом 2:0.
Лига наций, Дивизион B, группа 2
Ирландия – Англия – 0:2
Голы: Райс, 11, Грилиш, 26
Ирландия: Келлехер, Доэрти (Найт, 58), Коллинс, Коулмен (О'Брайен, 57), О'Ши, Брэди (Фергюсон, 82), Молумбу, Смоллбоун (Браун, 75), Шмодикс, Огбоне, Айда (Мака, 75)
Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Гехи, Магуайр (Стоунз, 85), Колвилл, Райс, Майну (Гомес, 77), Грилиш (Гиббс-Вайт, 77), Сака, Гордон (Эзе, 78), Кейн (Боуэн, 85)
События матча
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