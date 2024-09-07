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Ирландия
07.09.2024 19:00 - : -
Англия
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Лига наций
07 сентября 2024, 02:22 | Обновлено 07 сентября 2024, 02:23
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0

Ирландия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 7 сентября в 19:00 по Киеву

07 сентября 2024, 02:22 | Обновлено 07 сентября 2024, 02:23
20
0
Ирландия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

7 сентября на «Авива» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Ирландии встретится со сборной Англии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ирландия

Команда после Евро-2016 не пробивалась на турниры. И показывала все более скромный, посредственный футбол - ну нет сейчас новых Робби Кинов, хотя хватает игроков с опытом выступлений в клубах соседней АПЛ. Прошлогодний отбор и вовсе можно называть провальным: выиграли только у совсем скромного Гибралтара, так и не набрав ни единого очка даже с Грецией, не говоря уже о голландцах и французах. Сейчас эйре возглавил Хеймир Хадльгримссон - именно при нем Исландия пережила свой пик в прошлом десятилетии, да и Ямайка в последние годы прогрессировала. Но при этом обойма доступных футболистов шире явно не станет, наоборот, лидеры стареют, а каких-то новых ярких имен нет. Тот же Келлехер был и остается резервным в Ливерпуле, а с учетом покупки Мамардашвили и вовсе должен думать о будущем.

Англия

Сборная закончила в середине лета главу истории, написанную Саутгейтом. Возможно, это был лучший отрезок в истории: выход в 1/2 чемпионата мира-2018, а потом два финала Евро кряду. Но, во-первых, Гарет так и не взял трофея, проиграв ключевые матчи, в том числе Италии на Уэмбли в 2021-м году. Во-вторых, все были согласны, что, имея великолепных игроков группы атаки, три льва под руководством экс-защитника играли уж с очень большим акцентом на надежность - критики называли тактику откровенной трусостью. Да и на Евро в Германии то гол Беллингэма спасал перед самым финальным свистком, то Пикфорд снова выигрывал серию пенальти - могли вылететь явно раньше. Вроде бы есть задумка дождаться в следующем году Гвардиолу, или, возможно, пытаются повторить успех Испании. В любом случае, тренером стал Карсли в статусе и.о. - в прошлом году он выиграл Евро с английской U21. И сейчас дебютирует в новом статусе.

Статистика личных встреч

Пять раз кряду были ничьи. И только в 2020-м у трех львов получилось обыграть соседа - зато сразу 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что ирландцам даже родные стены помогут. У гостей дебют нового наставника - ставим на то, что они на выезде выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Ирландия
7 сентября 2024 -
19:00
Англия
Фора Ирландии (-1) 1.82 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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