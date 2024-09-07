Германия поиздевалась над Венгрией. Нидерланды сильнее Боснии и Герцеговины

Сегодня, 7 сентября, состоялись два матча группы 3 дивизиона А Лиги наций 2024/25.

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Нидерланды в Эйндховене в голевой перестрелке обыграли Боснию и Герцеговину. Голы за хозяев забили Зиркзе, Рейндерс, Гакпо, Вегхорст и Симонс. Гости ответили двумя голами от Демировича и Джеко.

В другом поединке в Дюссельдорфе Германия разбила Венгрию со счетом 5:0. Голы за бундестим забивали Фюллькруг, Мусиала, Вирц, Павлович и Гаверц.

Очный матч Нидерланды и Германия проведут 10 сентября. В этот же день сыграют Венгрия и Босния и Герцеговина.

Лига наций. Дивизион А. Группа 3, 7 сентября.

Германия – Венгрия – 5:0

Голы: Фюллькруг, 27, Мусиала, 58, Вирц, 66, Павлович, 77, Гаверц, 81 (пен).

Германия: тер Стеген, Раум (Хенрихс, 69), Шлоттербек (Кох, 70), Та, Киммих, Гросс (Павлович, 60), Андрих (Штиллер, 82), Хавертц, Виртц, Мусиала, Фюллькруг (Байер, 60).



Венгрия: Гулачи, Дардаи, Орбан, Балог, Шаллаи (Чобот, 75), Собослаи, Керкез (Надь, 67), Него (Болла, 46), Надь (Nikitscher, 82), Шефер, Варга (Адам, 67).

Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2

Голы: Зиркзе, 15, Рейндерс, 45+2, Гакпо, 56, Вегхорст, 88, Симонс, 90+5 - Демирович, 27, Джеко, 73.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке (Тимбер, 66), ван Дейк, де Лигт, Думфрис (Гертрюйда, 67), Гравенберх, Рейндерс, Схаутен (Тимбер, 83), Симонс, Гакпо (Мален, 66), Зиркзе (Вегорст, 74).



Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Газибегович, Муякич (Бурнич, 68), Катич, Баришич, Гигович (Шарич, 69), Тахирович (Крунич, 46), Хусейнбашич, Демирович (Табакович, 83), Джеко.