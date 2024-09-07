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Лига наций УЕФА. Лига A
Германия
07.09.2024 21:45 - : -
Венгрия
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Лига наций
07 сентября 2024, 02:31 | Обновлено 07 сентября 2024, 02:32
12
0

Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 7 сентября в 21:45 по Киеву

07 сентября 2024, 02:31 | Обновлено 07 сентября 2024, 02:32
12
0
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября на «Меркур Шпиль-Арена» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Германии встретится со сборной Венгрии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Германия

Команда долгое время откровенно не впечатляла. Дошло до того, что предыдущего наставника, Ханси Флика, даже уволили с поста - впервые за всю историю, все предыдущие уходили сами. Но немцы и правда после очередного провала на чемпионате мира в контрольных матчах шокировали и игрой, и результатами. В итоге год назад пост достался Нагельсманну. Тот поначалу набил свои шишки в осенних поединках, но выводы сделал. В 2024-м году Бундестим обновил состав, и стал явно лучше. В итоге на Евро он разгромной победой против Шотландии стартовал, потом досрочно вышел в плей-офф, где справился 2:0 с Данией. Но в 1/4 их ждала Испания, и досрочный финал голом в экстра-тайме выиграла фурия роха - кстати, то был единственный поединок, что подопечные де ла Фуэнте не победили в основное время. Закономерно, что Юлиан продолжает работу - но что там с мотивацией игроков, и какие изменения он подготовил по расстановке и тактике? С учетом ухода не только Крооса, но и Гюндогана, Мюллера и Нойера?

Венгрия

Сборная в последнее время серьезно прибавила. Она смогла подняться и закрепиться в дивизионе А Лиги Наций - более того, в прошлом цикле чуть не выиграла группу. Да, все еще не получается вернуться на чемпионаты мира, и снова было проиграно в 2022-м стыковой поединок. Но, с другой стороны, Собослаи и компания уже в очередной раз отправились на Евро. Там у подопечных Росси не все получилось, они проиграли не только немцам, но и Швейцарии. Да, напоследок выиграли у Шотландии голом Чобота на десятой добавленной минуте, но этого оказалось мало, чтобы выйти в плей-офф. Но достаточно, чтобы тренерский штаб получил еще один шанс.

Статистика личных встреч

Венгры трижды не проигрывали немцам, и даже побеждали их в прошлой Лиге Наций. Но на недавнем Евро манншафт оформил уверенные 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Согласимся, что все идет к тому, что победа на Евро у немцев будет повторена - ставим на них с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Германия
7 сентября 2024 -
21:45
Венгрия
Победа Германии с форой (-1.5) 1.78 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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