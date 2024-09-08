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  4. Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2. Кураж оранье. Видео голов
Лига наций УЕФА. Лига A
Нидерланды
07.09.2024 21:45 – FT 5 : 2
Босния и Герцеговина
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Лига наций
08 сентября 2024, 05:01 | Обновлено 08 сентября 2024, 05:24
179
0

Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2. Кураж оранье. Видео голов

В Эйндховене соперники забили семь мячей

08 сентября 2024, 05:01 | Обновлено 08 сентября 2024, 05:24
179
0
Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2. Кураж оранье. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Кроме матча Германии и Венгрии, закончившегося со счетом 5:0 в пользу немцев, в группе 3 дивизиона А Лиги наций состоялся еще один матч. В нем одна команда тоже забила пять мячей. Это были Нидерланды, устроившие перестрелку с Боснией и Герцеговиной (5:2).

Лига наций. Дивизион А. Группа 3

Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2

Голы: Зиркзе, 15, Рейндерс, 45+2, Гакпо, 56, Вегхорст, 88, Симонс, 90+5 - Демирович, 27, Джеко, 73.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке (Тимбер, 66), ван Дейк, де Лигт, Думфрис (Гертрюйда, 67), Гравенберх, Рейндерс, Схаутен (Тимбер, 83), Симонс, Гакпо (Мален, 66), Зиркзе (Вегхорст, 74).

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Газибегович, Муякич (Бурнич, 68), Катич, Баришич, Гигович (Шарич, 69), Тахирович (Крунич, 46), Хусейнбашич, Демирович (Табакович, 83), Джеко.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (Нидерланды).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Нидерланды).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Нидерланды).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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