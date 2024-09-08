Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2. Кураж оранье. Видео голов

Кроме матча Германии и Венгрии, закончившегося со счетом 5:0 в пользу немцев, в группе 3 дивизиона А Лиги наций состоялся еще один матч. В нем одна команда тоже забила пять мячей. Это были Нидерланды, устроившие перестрелку с Боснией и Герцеговиной (5:2).

Лига наций. Дивизион А. Группа 3

Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2

Голы: Зиркзе, 15, Рейндерс, 45+2, Гакпо, 56, Вегхорст, 88, Симонс, 90+5 - Демирович, 27, Джеко, 73.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке (Тимбер, 66), ван Дейк, де Лигт, Думфрис (Гертрюйда, 67), Гравенберх, Рейндерс, Схаутен (Тимбер, 83), Симонс, Гакпо (Мален, 66), Зиркзе (Вегхорст, 74).



Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Газибегович, Муякич (Бурнич, 68), Катич, Баришич, Гигович (Шарич, 69), Тахирович (Крунич, 46), Хусейнбашич, Демирович (Табакович, 83), Джеко.