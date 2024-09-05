Пять теннисистов отстранены от соревнований за участие в договорных матчах

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что пять теннисистов были наказаны за нарушение Антикоррупционной программы тенниса (TACP).

Теннисисты признали свою вину. Все обвинения касаются матчей, сыгранных в 2017 и/или 2018 годах.

36-летний Иван Эндара из Эквадора (рекордный рейтинг – №367 ATP) дисквалифицирован на пять лет и оштрафован на 15 000 долларов.

29-летний Маурисио Резендис Домингес из Мексики (рекордный рейтинг – №1305 ATP) дисквалифицирован на пять лет и оштрафован на 15 000 долларов.



35-летний Рауль Исаиас Росас-Зарур из Мексики (рекордный рейтинг – №1425 ATP)отстранен на пять лет и оштрафован на 15 000 долларов.



30-летний Ивар Арамбуру Контрерас из Мексики (рекордный рейтинг – №1244 ATP) дисквалифицирован на два года и два месяца и оштрафован на 44 000 долларов, из которых 30 800 долларов – условно.



32-летний Айтор Арамбуру Контрерас из Мексики (рекордный рейтинг – №1663 ATP)отстранен на один год и 10 месяцев и оштрафован на 36 000 долларов, из которых 25 200 долларов – условно.

Санкции связаны с уголовным делом, рассмотренным в 2023 году, в котором фигурировал синдикат, занимавшийся матчами с фиксированным результатом в Бельгии. Сотрудничество ITIA и бельгийских властей привело к тому, что лидер синдиката Григор Саркисян был приговорен к пяти годам лишения свободы.