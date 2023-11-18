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  4. Мексиканец получил пожизненную дисквалификацию за 92 договорных матча
ITF
18 ноября 2023, 09:56 |
392
0

Мексиканец получил пожизненную дисквалификацию за 92 договорных матча

Еще четыре теннисиста получили длительные дисквалификации и крупные штрафы

18 ноября 2023, 09:56 |
392
0
Мексиканец получил пожизненную дисквалификацию за 92 договорных матча
ITIA

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) заявило, что пять теннисистов были подвергнуты санкциям за нарушение антикоррупционной программы (TACP).

Эти санкции связаны с недавно завершившимся уголовным делом, касающимся синдиката, занимавшегося организацией договорных матчей в Бельгии. Глава синдиката Григор Саркисян был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Мексиканский теннисист Альберто Рохас Мальдонадо был уличен в 92 нарушениях TACP (втором по величине количестве нарушений для одного игрока) и сыграл ключевую роль в подкупе других игроков. В результате Мальдонадо был пожизненно отстранен от участия в спортивных соревнованиях и обязан выплатить максимальный штраф в размере 250 000 долларов США.

Гватемалец Кристофер Диас Фигероа, ранее отбывавший трехлетнюю дисквалификацию за матч с фиксированным результатом (один год условно), теперь пожизненно отстранен от участия в соревнованиях и оштрафован на 75 тыс. долл. за 13 новых нарушений TACP.

Мексиканец Хосе Антонио Родригес был уличен в восьми нарушениях TACP. Було установлено, что Родригес действовал совместно с Мальдонадо с целью извлечения «значительной финансовой выгоды». Игрок был дисквалифицирован на 12 лет и обязан выплатить штраф в размере 25 001 долл. Срок дисквалификации Родригеса истекает 29 сентября 2035 года.

Мексиканец Антонио Руис Росалес был дисквалифицирован на 10 лет и оштрафован на 30 000 долл. за семь нарушений TACP. Срок дисквалификации Руиса истекает 29 сентября 2033 года.

Мексиканец Орландо Алькантара Рангель был дисквалифицирован на два года и оштрафован на 10 000 долларов США за два нарушения TACP. Срок дисквалификации Алькантары истекает 29 сентября 2025 года.

Во время отстранения игрокам запрещено участвовать в теннисных соревнованиях, тренировать их или посещать любые теннисные мероприятия.

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Источник International Tennis Integrity Agency
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