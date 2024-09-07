ДЕШАМ: «Франция играла ниже требуемого уровня. Мы были не в лучшей форме»

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

В центральном матче игрового дня Франция в Париже уступила Италии (1:3). Хотя французская команда забила уже на 14-й секунде, итальянцы ответили тремя голами и взяли три очка.

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру так:

«Мы хорошо начали. Несколько отличных прессингов, но после этого было немного сложнее. Трудно поддерживать такую ​​интенсивность на протяжении всего матча. Мы тоже ошибались с мячом. У нас были правильные намерения. Но надо отдать должное Италии, они играли в низком блоке.

Игра Майкла Олисе? Дебютировать всегда нелегко. Он хорошо играл с мячом. Для него это новая группа, но у него большой потенциал. Ему нужно сделать несколько шагов, но он привнесет нам дополнительные решения.

Я здесь не для того, чтобы указывать пальцем на отдельных игроков. Это моя ответственность. Мы играли ниже требуемого уровня, за исключением первых 20 минут. Мы должны принять это и не искать оправданий. Мы были не в лучшей форме. Мы способны на большее, чем показали.

Поздравляю Италию. Несмотря на отставание, они знали, как вернуться в игру и победить. Теперь у нас есть время подготовиться к тому, что ждет нас против Бельгии».

Видео голов и обзор матча Франция – Италия – 1:3