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Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 07:12 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:14
160
0

Источник: Черноморец усилился защитником из Миная

Евгений Скиба продолжит карьеру в одесском клубе

07 сентября 2024, 07:12 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:14
160
0
Источник: Черноморец усилился защитником из Миная
ФК Минай. Евгений Скиба

Одесский «Черноморец» усилил защитное звено, подписав молодого футболиста.

Новичком моряков стал 21-летний Евгений Скиба, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

В последний день трансферного окна одесситы провели полноценный трансфер игрока «Миная».

Предыдущие полгода он провел в Закарпатье, сыграв 14 матчей в УПЛ и забив 1 мяч.

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трансферы трансферы УПЛ Евгений Скиба Минай Черноморец Одесса Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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