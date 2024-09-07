Источник: Черноморец усилился защитником из Миная

Одесский «Черноморец» усилил защитное звено, подписав молодого футболиста.

Новичком моряков стал 21-летний Евгений Скиба, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

В последний день трансферного окна одесситы провели полноценный трансфер игрока «Миная».

Предыдущие полгода он провел в Закарпатье, сыграв 14 матчей в УПЛ и забив 1 мяч.