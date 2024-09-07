Украина. Премьер лига07 сентября 2024, 07:12 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:14
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Источник: Черноморец усилился защитником из Миная
Евгений Скиба продолжит карьеру в одесском клубе
07 сентября 2024, 07:12 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:14
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Одесский «Черноморец» усилил защитное звено, подписав молодого футболиста.
Новичком моряков стал 21-летний Евгений Скиба, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
В последний день трансферного окна одесситы провели полноценный трансфер игрока «Миная».
Предыдущие полгода он провел в Закарпатье, сыграв 14 матчей в УПЛ и забив 1 мяч.
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