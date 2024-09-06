Украина. Премьер лига06 сентября 2024, 19:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух молодых африканских игроков
Кингсли и Джарджу перебрались в Одессу
06 сентября 2024, 19:11 |
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Клуб УПЛ Черноморец объявил о подписании контрактов с двумя африканскими игроками: с нигерийским вратарем Аниагбоссо Кингсли и с гамбийским защитником Мозесом Джарджу.
Сообщается, что оба выступают за молодежные сборные своих стран.
20-летние футболисты подписали контракты на два года. Кингсли и Джарджу минувший сезон провели в расположении житомирского Полесья, но играли за вторую команду.
Черноморец неудачно начал сезон УПЛ, набрав три очка в пяти турах.
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