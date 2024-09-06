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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух молодых африканских игроков
Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 19:11 |
885
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух молодых африканских игроков

Кингсли и Джарджу перебрались в Одессу

06 сентября 2024, 19:11 |
885
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух молодых африканских игроков
ФК Полесье. Мозес Джарджу

Клуб УПЛ Черноморец объявил о подписании контрактов с двумя африканскими игроками: с нигерийским вратарем Аниагбоссо Кингсли и с гамбийским защитником Мозесом Джарджу.

Сообщается, что оба выступают за молодежные сборные своих стран.

20-летние футболисты подписали контракты на два года. Кингсли и Джарджу минувший сезон провели в расположении житомирского Полесья, но играли за вторую команду.

Черноморец неудачно начал сезон УПЛ, набрав три очка в пяти турах.

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Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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