Национальная сборная россии, армия которой вот уже третий год ведет полномасштабную оккупационную войну против Украины, провела в гостях товарищеский матч с командой Вьетмнама.

Игра завершилась крупным поражением вьетнамской сборной, которая в мировом рейтинге занимает 115-ю позицию – 0:3.

Как известно, сборная рф находится в международной изоляции и довольствуется спаррингами с командами из якобы дружественных ей стран.

Вьетнам – россия – 0:3

Голы: кузяев, 24, Ву Ван Тхань, 61 автогол, мусаев, 77.