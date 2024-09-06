На болотах праздник. Сборная страны-оккупанта обыграла 115-ю сборную мира
Команда страны 404 провела спарринг с командой Вьетмана
Национальная сборная россии, армия которой вот уже третий год ведет полномасштабную оккупационную войну против Украины, провела в гостях товарищеский матч с командой Вьетмнама.
Игра завершилась крупным поражением вьетнамской сборной, которая в мировом рейтинге занимает 115-ю позицию – 0:3.
Как известно, сборная рф находится в международной изоляции и довольствуется спаррингами с командами из якобы дружественных ей стран.
Вьетнам – россия – 0:3
Голы: кузяев, 24, Ву Ван Тхань, 61 автогол, мусаев, 77.
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